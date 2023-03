Noch Restkarten für Flohmarkt

Stände für Kinder kostenlos

Oberursel - Für den Flohmarkt am Samstag, 18. März, gibt es noch Restkarten für Verkäufer beziehungsweise Standbetreiber, teilt das Rathaus mit. Von 7 bis 13 Uhr werden in der Adenauerallee, der Frankfurter Landstraße, der Nassauer Straße und auf dem Bahnhofsvorplatz Gebrauchtwaren, Antikes und Kurioses, Spielzeug, Bekleidung und vieles mehr angeboten. Restkarten sind online über www.oberursel.de/de und die Rubriken „erleben-entdecken“, „Veranstaltungen“ und „Flohmarkt“ zu haben. Sie können, nach Terminvereinbarung, auch im Rathaus erworben werden.

Kinder bis 14 Jahre benötigen keine Platzkarten und können ihre Stände im gekennzeichneten Bereich an der Adenauerallee aufbauen. Dort müssen jedoch vorwiegend Spielsachen und Kindermedien verkauft werden. Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren dürfen kostenfrei einen Standplatz buchen, müssen aber während des gesamten Flohmarktes am Stand anwesend sein. Die Buchung der Jugendplätze U16 ist ebenfalls online möglich. GewerblicheHändler können nicht am Flohmarkt teilnehmen. Infos und Terminvereinbarung unter Telefon 0 61 71 / 50 22 62. jo