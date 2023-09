Neues Café für junge Eltern

Mittwochstreffpunkt der Fachstelle Frühe Hilfen

Oberursel - Gemeinsam mit dem Ersten Stadtrat und Sozialdezernenten Christof Fink (Grüne) hat die Leiterin der städtischen Fachstelle Frühe Hilfen am Mittwoch das neue Café „Frühe Hilfen“ eröffnet. Der Ort ist bestens gelegen, mit der ganz zentralen Adresse „In der Vorstadt 37“.

Hier hat Miriam Oster, Inhaberin der Columbus Apotheke, im ehemaligen Corona-Testzentrum den Treffpunkt „Oster plus“ eingerichtet. „Wir haben erst am vergangenen Samstag die Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür und einem schönen Fest gefeiert“, informiert die Apothekerin. „Meine Idee war, hier einen Treffpunkt für Gesundheit und Kultur einzurichten, den Vereine oder andere Gruppen tageweise für kleines Geld mieten und nutzen können“, erläutert Oster. „Auch für Pop-up-Stores bietet sich der Treffpunkt an“, fügt sie hinzu. Das erste Mal richtig genutzt wurde der schön eingerichtete Raum jetzt mit der Café-Eröffnung. Der Stadt stellt Oster den Raum für das Café Frühen Hilfen übrigens kostenlos zur Verfügung.

Das Café ist ein weiteres Angebot der Fachstelle „Frühe Hilfen“, die vor zehn Jahren gegründet wurde. „Das Café ist somit unser jüngstes Kind“, erklärt Verena Winterle. „Wir sind sehr froh, dass wir damit jetzt diesen Treffpunkt für werdende Mütter und Mütter, die Kinder im Alter zwischen 0 und 18 Monate haben, einrichten konnten“, betont die Fachstellenleiterin. „Das Café ist ein Ort, um sich kennenzulernen oder um Fragen rund um Babypflege, Stillen zu stellen oder auch um Infos zu Kursangeboten zu bekommen“, schildert sie. „Es ist allerdings kein Spielcafé, sondern ein Raum, um in ungezwungener Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen“, umreißt Winterle das Konzept. „Unser Anspruch ist, allen Familien mit Kindern in dieser Altersgruppe in einer schönen Umgebung zu ermöglichen, andere Eltern kennenzulernen und bei Bedarf fachlich von unserem Team bei allen Fragen rund um ihr Baby Antworten zu bekommen“, fasst sie zusammen.

Mit der Einrichtung des Cafés komme man dem Wunsch vieler jungen Familien nach einem Ort der Begegnung nach, fügt der Erste Stadtrat hinzu. „Dieser Wunsch stand immer, neben dem Wunsch nach günstigem Wohnraum, ganz oben auf der Liste“, berichtet Fink. Kombiniert ist das wöchentliche Café im „Oster Plus“ mit einem Beratungsangebot: Dank Fördermittel des Landes in Höhe von 7400 Euro konnte die Fachstelle Frühe Hilfen mit Leena Erwe und Brigitte Hafer zwei Kinderkrankenschwestern gewinnen. „Sie unterstützen uns als Honorarkräfte im Café“, führt Winterle aus. Sie stehen den Müttern bei Fragen rund um Stillberatung, Babyhandling, Babyschlaf oder Babypflege zur Verfügung. „Dazu gibt es mittwochs für die Besucher Kaffee und immer auch etwas Gebäck“, erzählt Winterle.

Das Café-Team komplett macht Verena Zahn, die bei Anfragen rund um das Thema sozialen Beratung zur Verfügung steht. Damit sei es gelungen, die durch die Schließung der Elternberatung entstandene Lücke zu schließen, betont Fink, der dankbar für die Kooperation mit Miriam Oster ist. Bekanntlich musste die Stadt diese Beratung einstellen. „Die beiden Kolleginnen, die diese Beratung gemacht haben, sind in Rente gegangen. Für eine Wiederbesetzung der Stellen fehlte es an Mitteln im städtischen Haushalt“, so Fink. „Mit dem Café Frühe Hilfen können wir jetzt ein bewusst niedrigschwelliges Angebot für werdende und junge Eltern schaffen“, freut er sich. ksp