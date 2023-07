Neue Rechte und Chancen

Eva, Mara-Lynn, Phil und Viviana (Mitte von links) nehmen von Bürgermeisterin Antje Runge und Stadtverordnetenvorsteher Lothar Köhler Glückwünsche zu ihrem 18. Geburtstag entgegen. pieren © map

Stadt gibt erstmals Party für volljährig gewordene junge Frauen und Männer

Oberursel - Let me entertain you“ verspricht Robbie Williams seit mehr als 25 Jahren vor zehntausenden Fans bei seinen Welttourneen. Gewiss: Die junge Oberurseler Formation „Clouds over Pompeii“ trat am Freitagabend vor nicht annähernd so vielen Besuchern mit einer Coverversion dieses Rock-Klassikers im Rushmoorpark auf.

Doch zur Eröffnung der Erstauflage des neuen Formats „Orschel’s 18“ wurde der Song dem Konzept und vierstündigen Programm überaus gerecht. „Mit Eurem 18. Lebensjahr verändert sich vieles in Eurem Leben“, sagt Lothar Köhler (CDU) als Stadtverordnetenvorsteher zur Begrüßung von eingangs etwa 40 jungen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt.

Zusammen mit Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) überreichte der erste Bürger der Stadt eine Stunde später dann doch etwa 50 jungen Menschen Urkunden zur Erreichung der Volljährigkeit. Jahrzehntelang vollzog die Stadt diesen symbolischen Akt im Rahmen des Bürgerempfangs. „Wir probieren in diesem Jahr erstmals etwas Neues aus. Der Bürgerempfang war für junge Menschen ehrlich gesagt nicht immer ein spannendes Format“, begründete Runge die Erstauflage dieses Festivals „Orschel’s 18“ im Rushmoorpark.

Dass sie ebenso wie Köhler dabei für die aktive Teilnahme und Mitarbeit im Jugendrat warb, ist freilich Teil des neuen Konzeptes. Die persönliche Begegnung mit den Heranwachsenden und das Gespräch der Rathauschefin und des Spitzenpolitikers war dabei aber das Kernstück des neuen Formates. „Ihr könnt nun Verträge unterzeichnen, den Führerschein machen und vor allem: Die Welt öffnet sich Euch jeden Tag mehr.“ Da zu Beginn der Veranstaltung auch Eltern, Geschwister, Lokalpolitiker und immer wieder auch zufällig vorbeikommende Leute mitfeierten, nahmen im Laufe der auf vier Stunden angesetzten Open-Air Party gut 200 Menschen an dem Fest teil.

Mehr tun und lassen können, was man möchte

„Finanziell stehen gewiss die wenigsten von euch 18-Jährigen bereits auf eigenen Füßen. Doch grundsätzlich kann jeder junge Mensch nunmehr tun und lassen was sie und er möchten“, sagte Köhler.

Wie Eva, Mara-Lynn, Phil und Viviana nahmen die in diesem und im vergangenen Jahr volljährig gewordenen Festival-Besucher gerne die Urkunden von Runge und Köhler persönlich in Empfang. „Das Logo für Orschel’s 18 sowie das Motto selbst wurde von jungen Menschen entworfen und gestaltet“, sagte Runge. „Schön, dass sich auch immer wieder junge Menschen für ihre Stadt engagieren.“

Doch dann war natürlich - aus Sicht der Besucher - endlich Schluss mit den Reden. Feiern war angesagt. Und dabei brachte die noch junge Formation „Clouds over Pompeii“ die allerbesten Zutaten mit in das Rezept für beste Stimmung ein. Aus dem Musik-Leistungskurs, der Bigband und anderen Musikprojekten des Gymnasiums Oberursel fand sich die etwa zehnköpfige Truppe zusammen.

„Heartbeat Edutainment“ lieferte die politischen Prisen für einen gelungenen Abend und gab dem Ganzen die demokratische Würze. „Wir entwickeln innovative Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche zum Thema Demokratie im Rahmen von Kunst und Musik“, sagt dazu Rico Montero, einer der beiden Mitbegründer und künstlerischer Leiter des musikpädagogischen Projektes.

Mit viel Begeisterung und Charisma motivierte der Herzblut-Rapper und Musikproduzent in einem eineinhalbstündigen Mitmach-Konzert die Besucher, einen eigenen Hiphop-Song zu komponieren.

Zudem schaffte er es, dass einige der Besucher spontan eigene musikalische Beiträge auf der Bühne vortrugen.