Neue Klimaschutzbotschafter

Multiplikatoren für anderes Konsum- und Mobilitätsverhalten

Oberursel - Es gibt 15 neue Klimabotschafter, die sich an der Volkshochschule (Vhs) Hochtaunus fit für das Klima gemacht haben, teilt die Vhs mit. Der Klimafit-Kurs fördert das lokale Engagement von Bürgern und Bürgerinnen für Klimaschutz und wird vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Verbund „Regionale Klimaänderungen und Mensch“ (REKLIM) bundesweit in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen organisiert.

Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) hat jetzt die Zertifikate übergeben. Der Klimafit-Kurs wird von der Stadt und der Stiftung der Taunus Sparkasse finanziell gefördert wie auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Mit Expertinnen hatten sich die Teilnehmer damit auseinandergesetzt, was die Klimakrise für sie selbst und ihre eigene Region bedeutet und wie sie selbst aktiv zum Klimaschutz beitragen können. Das Herzstück des Kurses war die „klimafit Challenge“. Hier haben die Teilnehmer sechs Wochen lang ihre Verhaltensänderungen beim Essen, Heizen und Mobilität trainiert und konnten ihre eingesparten CO2-Emissionen ganz konkret in einer App verfolgen. Ergebnis: 1,4 Tonnen eingespartes CO2.

An sechs Abenden tauschten sich die Teilnehmer laut Mitteilung der Vhs mit dem lokalen Klimaschutzmanagement darüber aus, welche Ursachen und Folgen die Klimakrise für die Region hat und wie das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept der Stadt aussieht.

Sie lernten auch lokale Klimainitiativen kennen, in denen sie sich engagieren können. So beispielsweise eine Projektgruppe der Lokalen Oberurseler Klimainitiative (LOK), die sich für eine insektenfreundliche Bepflanzung von Flächen im Stadtgebiet engagiert. Der erste Klimafit-Stammtisch soll sich übrigens am Dienstag, 26. September, treffen. Informationen hierzu gibt es bei der Vhs Hochtaunus. Eine Idee, die sich bereits in eine Projektinitiative verwandelt hat, sieht vor, einen gemeinnützigen Verleihladen für Objekte des täglichen Bedarfs zu eröffnen. Eine Arbeitsgruppe möchte hiermit einen Beitrag zur Einsparung von Ressourcen und zur Müllvermeidung leisten. Ungenutzte Gebrauchsgegenstände, die man sonst vielleicht entsorgen würde, können dem Leihladen gespendet werden und dann wiederum kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr verliehen werden. Eine kostenfreie Veranstaltung dazu gibt es am Samstag, 1. Juli, in der Vhs. Weitere Infos unter Telefon (0 61 71) 5 84 80 und auf www.vhs-hochtaunus. jo