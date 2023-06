Nächste Etappe der Innenstadt-Gestaltung

Das Gebäude „Vorstadt 27“ wird bald abgerissen. priedemuth © JP

Abriss der ehemaligen „Stadtschänke“ soll am 12. Juni beginnen / Neubau mit Läden und neun Wohnungen

Oberursel - Geschäfte, Restaurants, Cafés und Imbisse reihen sich in der Fußgängerzone aneinander wie die Perlen an einer Schnur. Dass die Flaniermeile „Vorstadt“ heißt, klingt in ortsfremden Ohren erst einmal seltsam, weil der Name nahelegt, dass es sich um ein Stadtviertel oder Wohnquartier handeln könnte. Doch „Vorstadt“ ist ein Straßenname.

Sperrung in der Holzweg-Passage

Wer Richtung Ackergasse schlendert, kommt an der Hausnummer 26 vorbei, wo gerade Bauarbeiten laufen. Das Gelände ist umzäunt. Diese Baustelle bekommt Mitte des Monats, also nach Ende des Brunnenfestes, eine „Zwillingsschwester“. Am Montag, 12. Juni, sollen die Abbrucharbeiten des blassgelben Gebäudes „Vorstadt 27“ beginnen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin und bekräftigt: „In der Oberurseler Innenstadt sind mehrere private Bauvorhaben in Planung, die auf lange Sicht die Attraktivität Oberursels als Einkaufsstadt nachhaltig erhöhen.“ Lärm, Dreck, Anlieferverkehr - „Baustellen dieser Größenordnung benötigen das Durchhaltevermögen bei allen Beteiligten“, teilt der für die Bauaufsicht zuständige Erste Stadtrat Christof Fink (Grüne) mit. Für Anwohner und Gewerbetreibende seien sie „erst einmal eine Belastung, doch wo heute investiert wird, entsteht etwas Neues und Belebendes für morgen“. Die bevorstehenden Arbeiten an der „Vorstadt 27“ seien ein privates Bauvorhaben. Dort befand sich das ehemals alteingesessene Lokal „Stadtschänke“, das geschlossen ist. Der Schriftzug prangt noch an der Fassade. Der Aushangkasten für die Getränkekarte ist leer. Die Verwaltung hatte die betroffenen Anlieger und Händler jüngst eingeladen und über das Bauvorhaben informiert. Nach Angaben des Magistrats entstehen ein Wohn- und Geschäftshaus mit neun Wohnungen sowie zwei gewerbliche Einheiten im Erdgeschoss. Hinzu kommen „neun Parkplätze in Form von Dreifach-Parken und einem Einzel-Stellplatz“, informiert er und listet die Flächenangaben bis zu den Ziffern hinter dem Komma genau auf: „Die neue Gesamtfläche beträgt 1060,73 Quadratmeter, davon entfallen 196,34 Quadratmeter auf die gewerbliche und 864,39 Quadratmeter auf die wohnwirtschaftliche Nutzung.“ Derzeit sei eine Vermietung der Wohneinheiten geplant. „Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 20 Monate“, gibt die Verwaltung an, ohne auf die Höhe der Investitionssumme einzugehen.

Mit den Abbrucharbeiten ist die Firma HHTB Hessen Hoch- und Tiefbau GmbH aus Bad Homburg betraut. „Im Vorfeld wird bereits entrümpelt und die Baustelle gesichert“, heißt es aus dem Rathaus. „Auf dem Chopinplatz werden Baucontainer aufgestellt. Die Baustellenzu- und -ausfahrt findet ausschließlich über den Holzweg statt.“ Aus Sicherheitsgründen wegen der dort verkehrenden Baustellenfahrzeuge, werde die Holzweg-Passage ab dem 12. Juni mittig voll gesperrt sein und in einem Teilstück für Baustelleneinrichtungen genutzt werden, „da im Innenstadtbereich keine andere hierfür geeignete Fläche zur Verfügung steht“.

Alle Geschäfte, Wohnungen und Arztpraxen werden aber „zu Fuß jederzeit erreichbar bleiben“, versichert Christof Finks Dezernat II. Dies geschehe entweder von oben aus (über den Holzweg) oder von unten (über die Passage von der Kumeliusstraße). Nach Auskunft des Bauherren, den die Stadt nicht nennt, kann die Vollsperrung voraussichtlich nach einem halben Jahr aufgehoben und zu einer Teilsperrung zurückgebaut werden. red/ask