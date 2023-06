Mutter-Teresa-Straße anders weiterplanen

Fraktionen einigen sich auf Kompromiss / Vorhaben soll in zwei Bauabschnitte geteilt werden

Oberursel - Mit der Mutter-Teresa-Straße soll es nun doch weitergehen. Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, ULO und Linken haben einen Kompromiss gefunden, heißt es in ihrer gemeinsamen Mitteilung. Es könne „deutlich verändert“ weitergeführt werden. Bislang sollte das Vorhaben gestoppt beziehungsweise auf Eis gelegt werden. Hauptargument dagegen war die fehlende Infrastruktur für die Neubürger in den neuen Wohnungen mit Blick auf Verkehr und Kinderbetreuungskapazitäten. Der Stopp stieß seinerseits auf Kritik, weil bereits viel Geld in Gutachten und Planungen geflossen war.

Ihr gemeinsames Ziel sei nach wie vor die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Oberursel, teilen die Fraktionen nun mit. Dazu solle das Projekt in zwei Bauabschnitte geteilt werden, die zeitlich verschoben umgesetzt werden.

Das kleinere Baufenster nördlich der Mutter-Teresa-Straße solle zuerst realisiert werden. Hier sollten vor allem preiswerte Wohnungen entstehen. Das sehr viel größere Baufenster südlich der Mutter-Teresa-Straße solle erst dann realisiert werden, wenn die Kreuzung Bommersheimer Straße/Frankfurter Landstraße/Zimmersmühlenweg auf der Basis der bisherigen Planungsüberlegungen leistungsfähig umgebaut worden sei.

Zudem müsse eine möglichst ortsnahe Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen sichergestellt werden. Hierzu soll der Investor verpflichtet werden, mindestens eine weitere Kindergartengruppe zu finanzieren.

„Wichtigstes Ziel ist es, in schwierigen Zeiten preiswerten Wohnraum zu schaffen“, so Grünen-Fraktionschefin Christina Herr. „Dass aufgrund des gemeinsamen Kompromisses zuerst Sozialwohnungen entstehen, freut uns Grüne besonders.“

Ihre CDU-Kollegin Susanne Kügel: „Unsere Forderung, dass zunächst die Verkehrsprobleme gelöst wie auch die Versorgung mit ortsnahen Kitaplätzen sichergestellt werden müssen, gilt unverändert.“ Michael Reuter, CDU-Sprecher im Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss: „Eine vollständige Einstellung der Planung kann nicht im Interesse unserer Stadt sein und würde alle bisher in dieses Projekt investierten Planungs- und Gutachterleistungen zunichte machen.“

SPD-Fraktionsvorsitzende Elenor Pospiech: „Die gemeinsam erarbeitete Lösung, zwei Bauabschnitte schrittweise umzusetzen, entspricht unseren Vorstellungen, mit Enkelperspektive langfristig zu planen: So entsteht schnell vergleichsweise preiswerter Wohnraum, und Investoren erhalten Planungssicherheit.“

ULO-Mann Thomas Fiehler: „Mit dem städtebaulichen Vertrag soll sich der Investor an der Verbesserung der Kindertagesstätten-Situation angemessen beteiligen und der zweite größere Bauabschnitt darf erst beginnen, wenn es hier Entspannung gibt.“

Linken-Fraktionschef Ingmar Schlegel: „Angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt ist die Schaffung von preiswertem Wohnraum besonders wichtig. Ohne erschwingliche Wohnungen für Erzieherinnen und Erzieher werden wir auch die Personalengpässe in der Kinderbetreuung nicht beheben können.“

In diesem Sinne werden die fünf Fraktionen gemeinsam einen entsprechenden Änderungsantrag in die Stadtverordnetenversammlung heute Abend einbringen, kündigen sie in der Mitteilung an. „Gemeinsam gestalten bedeutet Kompromisse zu schließen“, heißt es von allen Fraktionen.

Die öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung beginnt um 19.30 Uhr im Rathaus. Sie wird zudem wieder live im Netz gestreamt. Der entsprechende Link findet sich auf www.oberursel. de. jo