Musikalisches Gedenken

Würdigung für Mäzenin Friessem

Oberursel - Anna Helene Friessem gehörte 2009 zu den Gründungsmitgliedern und Förderern des längst etablierten und vor allem anerkannten „Mendelssohn-Wettbewerbs für junge Musiker im Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis“. In Erinnerung an die am 19. Juni 2021 verstorbene Kulturliebhaberin laden Winfried Friessem und Nils P. Graf Lambsdorff Musikfreunde zu einem besonderen vom „Mendelssohn-Wettbewerb Frankfurt/Rhein-Main“ veranstalteten Konzert in die Aumühlenstraße 1A in Oberursel ein. Es ist terminiert für den kommenden Freitag, 26. Mai, 16 Uhr. Eröffnet wird das Konzert am Geburtstag von Anna Helene Friessem von Pianist Boris Levantovitch, seit 1994 künstlerischer Leiter der Konzerte im Frankfurter Ikonen-Museum, mit „Orgel, Choral Prelude F-moll“ von Johann Sebastian Bach in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni. „Die Verbindung des Ehepaares zum Mendelssohn-Wettbewerb war und ist fruchtbar und vielfältig“, betont der Vorsitzende Graf Lambsdorff. Unter anderem stiftete Anna Helene Friessem dem gemeinnützigen Verein die „Apelt-Geige“. Das Instrument wurde in Markneukirchen, Vogtland, dem einstigen Geigenbauzentrum Deutschlands, gebaut. Seit 2022 stiftet Winfried Friessem im Namen seiner Frau einen Sonderpreis in Höhe von 500 Euro. red