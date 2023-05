Mobilität heute und morgen

Teilen

„Autos in der Allee“ an diesem Wochenende

Oberursel - Autos in der Allee“ (AiA) als größte Autoschau im Hochtaunuskreis ist am Wochenende 5. bis 7. Mai wieder am Start. Mit mehr Autos als im vergangenen Jahr und besonders vielen Elektromobilen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen eine wachsende Rolle, doch vom Familienauto übers Luxusfahrzeug bis zum Oldtimer ist das breite Spektrum von Mobilität dabei, heißt es in der Ankündigung des Gewerbevereins Fokus O.. Gastronomie und Vereine sorgen fürs leibliche Wohl, und Kunst, Kultur, Spiel sowie viele Infos für Groß und Klein machen die AiA zum Ausflugsziel für alle, heißt es. Das Ganze ist wieder mit großräumigen Straßensperrungen, Halteverboten und Umleitungen verbunden.

Während der verlängerten Öffnungszeiten am Samstag und verkaufsoffenem Sonntag haben viele Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Die Veranstaltungsfläche reicht von der Adenauerallee über den Epinay- und Rathausplatz bis zum historischen Marktplatz, wo in diesem Jahr eine Oldtimer-Alm vonstattengeht. Bunte Stände mit gastronomischem Angebot und Kunsthandwerk finden sich in der Kumeliusstraße sowie im Bereich zwischen der Vorstadt und dem Rathausplatz. Die Autohäuser zeigen die neuesten Modelle.

Für die Kinder fährt im Adenauerpark eine Dampfeisenbahn. Außerdem gibt es ein Kindertheater, zweimal am Sonntag (14 und 16.30 Uhr) öffnet sich der Vorhang zu den Puppenspielen. Auch Kinderschminken ist angesagt. Hobbykünstler präsentieren ihre Werke mit einem „Markt der schönen Dinge“. Fokus O. gibt einen Tipp: Am besten ohne Auto zu „Autos in der Allee“ kommen. Das komplette Programm findet sich auf www.fokus-o.de. red