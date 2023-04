Mitreden bei Klimakonzept

Stadt lädt zu Webinar am 5. Mai

Oberursel - Die Stadt Oberursel will etwas gegen die negativen Folgen des Klimawandels tun - und die Bürger können sich daran beteiligen. Derzeit erstellt die Stadt ein Klimaanpassungs-Konzept inklusive Handlungsrahmen und Maßnahmenkatalog.

„Im Rahmen der im Sommer 2022 durchgeführten ersten Bürgerbeteiligung zum Klimaanpassungs-Konzept gingen vielfältige Anmerkungen und Informationen zu den Schwerpunkten Starkregengefahren und Klimafunktion ein. Inzwischen liegt ein Konzept-Entwurf mit Maßnahmen und verorteten Planungs-Hinweisen vor. Die Beteiligung der Bevölkerung ist bei diesem Thema sehr wichtig“, so Bürgermeisterin Antje Runge (SPD). Die Informationsveranstaltung findet am Freitag, 5. Mai, von 18.30 Uhr an im Online-Format als Webinar statt.

Interessierte Bürger können die Veranstaltung über den Link: www.oberursel.de/de/leben-wohnen/oekologie-umwelt/klimaschutz/aktuell/ aufrufen. Eine Registrierung vorab ist nicht erforderlich. Auf der Tagesordnung stehen die Präsentation der beiden final erstellten Themenkarten „Starkregengefahrenkarte“ und „Klimafunktionskarte“ sowie die Ergebnispräsentation der Teilbereiche „Starkregen“ und „Klimafunktion“ mit Maßnahmenkatalogen und Planungshinweiskarten. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion. red