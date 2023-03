Mindestens 100 bezahlbare Wohnungen

Grüne und CDU bekräftigen Ziel

Oberursel - Die CDU- und Grünen-Kooperation im Stadtparlament bekräftigt in einer Mitteilung ihr Ziel, bis zum Ende der Wahlperiode mindestens 100 preiswerte Mietwohnungen in Oberursel zu schaffen. Grünen-Fraktionschefin Christina Herr: „In Zeiten hoher Mieten und stark steigender Kosten ist es wichtig, dass die Stadt alle ihre Möglichkeiten nutzt, neue preiswerte Wohnungen auf den Markt zu bringen. Gerade weil die freifinanzierten Neubaumieten in exorbitante Höhen gehen, ist es wichtig, ein Preissignal zu setzen, das auch Menschen mit begrenztem Budget Wohnen ermöglicht.“ Ihre CDU-Kollegin Susanne Kügel: „Oberursel muss auch in Zukunft eine Stadt für alle Einkommensgruppen bleiben.“ In der Bauausschusssitzung hatte die Stadtverwaltung die Fortschreibung des Berichts zum Stand der Entwicklung von Baugebieten, die ganz oder teilweise für preisgünstigen Wohnraum vorgesehen sind, vorgelegt. Auf dieser Grundlage hätten die Fachpolitiker beider Fraktionen einen Kriterienkatalog aufgestellt, welche Baugebiete wie zu priorisieren sind. Stephan Schwarz (Grüne): „Für uns haben Baugebiete Vorrang, die im Innenbereich liegen, für die möglichst wenig Fläche versiegelt werden muss und die verkehrsgünstig liegen. jo