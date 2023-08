Lila Blüten für Biene und Hummel

In der Stierstädter Heide leben unzählige Insekten, Eidechsen und Vögel

Oberursel - Die Heide blüht, die Bienen sind da. Einerseits macht der Anhänger mit dem Regionalpark-Wanderbienen-Kunstprojekt hier Station. Andererseits umschwirren zahlreiche Wildbienenarten die zarten lilafarbenen Blüten. „Ich bin selten hier, wenn die Heide blüht“, sagt Melanie Kündiger, stellvertretende Vorsitzende der Waldjugend und damit des Tochtervereins der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Oberursel. Zusammen mit Helfern sei sie vor allem vor und nach der Blüte dort aktiv. Denn dann gilt es, „Unkraut“ in großem Stil zu jäten.

Das „Unkraut“, das entfernt werden muss, sind vor allem junge Birken und Kiefern. Außerdem muss nährstoffreicher Boden abgebaggert werden. „Wenn wir das nicht tun würden, würde die Heide komplett zuwachsen“, sagt Waldjugend-Vorsitzende Annika Haas. Heidekraut brauche nährstoffarme Böden. Die 20 000 Quadratmeter große Heidefläche sei die einzige im Vordertaunus. Entstanden sei sie im Mittelalter. Damals hätten Menschen hier die Bäume abgeholzt und den Humus abgetragen - um ihn dann als Dünger für ihre Felder zu verwenden.

Das erfährt auch der Spaziergänger, der die bunte Graphic Novel, die Bildergeschichte, an der Seite des Bienenwagens anschaut. Dort ist ein „Bienenlehrer“ namens „Herr Prop“ abgebildet, der den Bienenschülerinnen, die auf großen Heideblüten sitzen, von der Heide erzählt. Nach der Tradition der Wanderimkerei macht die Frankfurter Künstlergruppe finger (Florian Haas und Andreas Wolf) mit ihrem Bienenwagen an verschiedenen Orten an der Regionalpark-Route Halt. Im Frühjahr waren die Künstler mit ihren Bienen in Kronberg auf der Erlebnis-Obstwiese, Mitte Mai zogen sie weiter nach Bad Homburg in die Nähe der Kläranlage und im Juli dann nach Friedrichsdorf in den Bereich nahe dem Spielplatz Villa Rustica. Am Rand der Stierstädter Heide soll der Bienenwagen bis Ende September bleiben.

Vor 50 Jahren sei die Heide komplett zugewachsen gewesen. Damals hätten Naturschützer damit begonnen, die Bäume zu entfernen, so dass sich das Heidekraut wieder ausbreiten konnte, berichtet Haas. Und die viele Mühe hat sich gelohnt und lohnt sich noch immer. „Die Heide ist ein seltenes Biotop“, fährt sie fort. Wer sich der Fläche nähert, der hört sofort, dass es dort zirpt und summt. „Außer Wildbienen und Hummeln gibt es grüne Heupferde und blauflügelige Ödlandschrecken“, sagt Haas. „Außerdem leben Eidechsen in der Heide und Vögel brüten hier.“

Helfer für die nächsten Heide-Pflege-Aktionen werden noch dringend gesucht. Die Termine sind an den Samstagen, 23. September, 14. Oktober und 4. November, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr. Treffpunkt an der Stierstädter Heide (am Ende der Straße An der Heide). Infos: http://sdw-oberursel.de.