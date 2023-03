Leichter aus Kita in erste Klasse

Infoabend der Grundschule Mitte

Oberursel - Die Grundschule Mitte lädt alle Eltern der Kinder, die im Jahr 2024 schulpflichtig werden, für den heutigen Dienstag, 7. März, 20 Uhr, zum Informationsabend in ihr Betreuungszentrum, Schulstraße 27, ein.

Dabei werden auch die Anmeldetermine am 21. und 22. März vergeben, heißt es in der Ankündigung der Schule. Zudem können alle interessierten um 19.30 Uhr an einer kleinen Führung durch die Schule teilnehmen.

Als „Tandem Oberursel Mitte“ arbeiten die Grundschule und alle Kindergärten im Schulbezirk seit vielen Jahren an der gemeinsamen Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP).

Der hat den Untertitel „Bildung von Anfang an“ und habe sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die Bildungsarbeit zwischen Kindertagessstätten und Schulen besser zu vernetzen und den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule gemeinsam zu gestalten.

Im Anschluss können sich die Eltern in die Listen zur Schulanmeldung eintragen.

Wer an dem heutigen Abend verhindert ist, kann sich ab dem morgigen Mittwoch, 8. März, unter 0 61 71 / 50 39 80 telefonisch in der Grundschule Mitte melden. jo