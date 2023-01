Leiche aus Weiher geborgen

65 Jahre alter Mann wurde vermisst

Oberursel - Einsatzkräfte haben am Donnerstagmorgen einen 65 Jahre alten Mann tot aus dem Weiher im Rushmoorpark geborgen. Nach Angaben der Polizei hatte der Leiter der Feldbergschule um 9.15 Uhr die Beamten verständigt, nachdem Schulkinder aus dem Fenster ihres Klassenraums eine auf dem angrenzenden Weiher treibende Jacke gesehen hatten.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes stellten dann den leblosen Körper fest und bargen ihn aus dem Wasser.

Der Mann war laut Polizei gegen 7.30 Uhr von einer Pflegeeinrichtung als vermisst gemeldet worden. Der Kriminalpolizei, die auch an der vorherigen Suche nach dem Mann beteiligt war, liegen bisher keine Hinweise auf eine Straftat vor. In enger Zusammenarbeit zwischen Schule und Polizei wurde für die Schulkinder psychologische Unterstützung bereitgestellt. Bereits während des Einsatzes am Weiher wurden die Jalousien der Klassenräume als Sichtschutz heruntergelassen und verhindert, das Kinder in den Park gelangten. jo