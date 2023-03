Lehrhof für BI klimarelevant

Expertise vom Beirat gefordert

Oberursel - Bald beschließt das Stadtparlament den Bebauungsplan Siedlungslehrhof. Geplant sind 24 Reihen-, Ketten- und freistehende Einfamilienhäuser, die an den Bestand am Heinrich-Kappus-Weg anschließen sollen. Das Areal, das der Siedlungsförderungsverein (SFV) Hessen als Reiterhof verpachtet hat, soll neu geordnet werden. Bereits 2014 hatte das Stadtparlament den Beschluss gefasst, einen Bebauungsplan aufzustellen - Pläne, die, wenn man heute an die Klimaziele denke, „völlig aus der Zeit gefallen“ seien, meint die Bürgerinitiative (BI) Oberursel-Nord. Sie hatte sich vor Ort formiert und seit Jahren gegen das Vorhaben gekämpft. „Die BI fordert nunmehr alle Fraktionen auf, den Bebauungsplan vor der Beschlussfasssung vom Klimaschutzbeirat prüfen zu lassen, teilt die BI mit. „Ohne diese Expertise halten wir eine Entscheidung zum B-Plan für unverantwortlich.“ Die Geschäftsordnung des Expertengremiums sehe vor, dass es vom Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss zu konkreten Fragen des Klimaschutzes jederzeit eingebunden werden könne. Der Bebauungsplan Siedlungslehrhof müsse auf seine Klimarelevanz hin geprüft werden. mrm