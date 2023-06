Leben und studieren in kleiner Gemeinschaft

Teilen

Blick auf den kleinen, aber feinen Campus vom Büro des Rektors am Sonntag. ele © ele

Lutherische Theologische Hochschule feiert mit Tag der offenen Tür ihr 75-jähriges Bestehen

Oberursel - Sie ist ein Idyll, mitten im Wald, das dazu noch ausgezeichnete Studienbedingungen bietet. Am Sonntag feierte die Lutherische Theologische Hochschule (LThH) ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Rektor Professor Dr. Achim Behrens sieht darin auch eine hervorragende Gelegenheit, „zu zeigen, dass es uns gibt“, und junge Menschen für das Studium zu interessieren. Trotz der idealen Bedingungen auf dem Campus hat sich auch hier die allgemein wachsende Distanz gegenüber der Kirche bemerkbar gemacht.

„Als ich selbst 1989 hier studiert habe, waren es noch an die 80 Studenten“, erzählt der Rektor, der in der kleinen Gemeinschaft von derzeit 16 Studenten, wie die anderen Professoren auch, gleich mehrere Hüte aufhat. Er ist nicht nur Leiter der Schule, sondern bekleidet hier auch den Lehrstuhl für das Alte Testament. Das ist der dünnen Personaldecke geschuldet, mit der man als kleine, aber feine Hochschule auskommen muss. Für die Studierenden wurde 2022 ein hochmodernes, neues Gebäude eingeweiht, das den Namen „Christiane-Kluge-Haus“ trägt. Bis dahin hatte eine aus der Kriegszeit stammende Baracke als Bibliothek gedient. Das neue Gebäude beherbergt nicht nur die Büros der Professoren und einige Lehrräume. Vielmehr ist hier mit der Bibliothek das Herzstück des Gebäudes untergebracht.

Unter den 50 000 Medien befinden sich Raritäten aus dem Erbacher Fürstenhaus des 16. Jahrhunderts. „Darüber hinaus pflegen wir einen internationalen Austausch mit Universitäten in Brasilien und den USA“, sagt Achim Behrens

Auch vor der Tür herrscht eine lockere Atmosphäre, die das Miteinander widerspiegelt. Jeder packt mit an, um die an diesem Vormittag stets anwachsende Gästeschar zu bewirten. Alle LThH-Mitarbeiter sind an schwarzen oder weißen T-Shirts mit dem Logo der Schule zu erkennen. Sie sind freundlich und offen für Gespräche. Über allem steht der Eindruck, dass hier eine lebendige, gut funktionierende Gemeinschaft am Werk ist. „Ich selbst wohne hier mit meiner Familie seit 15 Jahren und habe es nie bereut“, sagt der Rektor. Im Übrigen stehen den Studenten hier kleine Apartments, auch mit Balkon, zur Verfügung. Sogar auf Studenten mit Anhang und Kindern ist die kleinste theologische Hochschule eingerichtet.

Im Vordergrund des Studienangebots stehen zunächst die beiden akkreditierten Studiengänge: Evangelische Theologie mit dem Ziel des kirchlichen Examens (Pfarramt) und Evangelische Theologie mit dem Abschluss Magister/Magistra Theologiae. Getragen wird die Hochschule von der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Sie ist Mitglied im Deutschen Evangelischen Fakultätentag und der Hochschulrektorenkonferenz. Insofern sei auch ein Studienortwechsel möglich, so der Rektor. „Neben Führungen durch das Gelände werden wir später Live-Musik anbieten“, kündigt Behrens an. Die kleinsten Besucher finden sich hier sowieso auf Anhieb zurecht. Für sie wurde im hinteren Teil eine Hüpfburg aufgestellt, die trotz der ordentlichen Temperaturen gut frequentiert ist. Später gibt es auch noch zwei Impulsreferate von ehemaligen Studenten, die nun beide in unterschiedlichen Teilen von Südafrika unterrichten. Die Gäste, darunter auch viele junge Menschen, saugen alle Eindrücke des Tages dankbar auf. Schließlich gehören Leben und Lernen auf dem Campus unzertrennlich zusammen. ele