Kritik an Stopp für Wohnbauprojekt

Ohne bezahlbaren Wohnraum wird es kaum gelingen, dringend benötigte Erzieherinnen nach Oberursel zu locken, meinen SPD-Fraktion und Verein zur Integration von Menschen mit Behinderung. dpa © dpa

SPD und Integrationsverein fassungslos / Kita-Personal braucht Wohnungen

Oberursel - Die SPD-Fraktion und der Verein zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderung Taunus (VzF) kritisieren in Mitteilungen unabhängig voneinander den durch die Stadtparlamentskooperation aus CDU und Grünen angekündigten Stopp des Wohnungsbauprojektes in der Mutter-Teresa-Straße.

„Seit Ende 2018 hat das Projekt auch mit Zustimmung von CDU und Grünen alle notwendigen Planungsphasen durchlaufen. Zudem wurde ein umfassender Beteiligungsprozess zu den unterschiedlichsten Themen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Projekt zu tun haben, in Gang gesetzt. Dass hier nun ohne Not die bisher fest eingeplanten 33 Mietpreis-gebundenen Wohneinheiten mit der Begründung geopfert werden, anderswo entstehe genug bezahlbarer Wohnraum, macht einfach nur sprachlos“, erklärt SPD-Fraktionschefin Elenor Pospiech. Bereits im November seien in einer Bürgerversammlung viele der nach Ansicht der Kooperation bei diesem Bauprojekt noch offenen Fragen, etwa nach Kita-Plätzen und Verkehrsführung, bereits beantwortet worden. Zudem sei umfassend über Barrierefreiheit und Klimafreundlichkeit des Bauprojektes informiert worden.

„Es fehlen mehr als 1000 Betreuungsplätze“

Für SPD sei die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sowohl unter umweltpolitischen und wirtschaftlichen als auch unter sozialen Aspekten eine der drängendsten Fragen der Zeit. „In Oberursel fehlen mehr als 1000 Betreuungsplätze für Kinder. Immer wieder wird durch den Dezernenten aber auch durch die Kooperation beklagt, dass es in Oberursel nicht genug Fachkräfte für die Kinderbetreuung gibt. Hier endlich auch einmal mit bezahlbarem Wohnraum für das dringend benötigte Personal zu punkten, setzt eine vorausschauende Planung und politischen Willen dazu voraus. Beides ist momentan bei CDU und Grünen leider nicht mehr erkennbar.“, stellt SPD-Fraktionsvize Sebastian Imhof fest. „Wir fordern die Koalition auf, den Stopp dieses Projektes noch einmal zu überdenken.“ Auch sei mit dem Rückzieher auch die Verlässlichkeit der Stadt als Auftraggeberin in Frage gestellt worden, befindet Elenor Pospiech.

Auch Nasser Djafari vom VzF, der auch Kindergärten im Hochtaunuskreis betreibt und händeringend Erzieherinnen sucht, kann nur den Kopf schütteln. „Die Kooperation wollte 100 preiswerte Wohnungen bauen. Es ging nicht um Sozialwohnungen, sondern um Wohnungen für Menschen mittleren Einkommens.“ Dabei sei an Erzieherinnen, Feuerwehrleute und junge Mitarbeiter der Stadt gedacht worden. Es sei in Verhandlungen erreicht worden, dass einige Bauherren ein gewisses Kontingent an Wohnungen hierfür bereithielten. Diese Anzahl habe deutlich unter den geplanten 100 Wohnungen gelegen. „Es sollten unter anderem 50 bezahlbare Wohnungen entstehen. Ein Teil davon, in der Größenordnung von 20 Einheiten, wird durch das Land Hessen gefördert. Durch diese Förderung würden zumindest bei diesen Wohnungen Mietpreise unter 10 Euro pro Quadratmeter möglich werden“, erklärt Djafari. Die Verwaltung habe für das Gebiet eine Planung erstellt, so dass in ein- bis eineinhalb Jahren alle 50 Wohnungen bezugsfertig sein könnten. Die könnten immerhin von 150 bis 200 Menschen bewohnt werden, rechnet er vor. „Unter dem Aspekt, dass in Oberursel 400 preiswerte Wohnungen fehlen, wäre dies ein bemerkenswerter erster Schritt, um dieses Defizit auszugleichen. Nun kommt aus unerklärlichen Gründen die Kooperation auf die Idee, das Ganze fallen zu lassen. Ein Mitglied behauptet, es würden Kitaplätze fehlen. In Oberursel fehlen reichlich Kitaplätze und die vorhandenen Kapazitäten können nicht ausgeschöpft werden, weil Erzieherinnen fehlen.“ Die bekomme man aber nur, wenn man preiswerten Wohnraum bieten könne. „Die Überlegungen der Kooperation sind schlicht unverständlich“, so Djafari. jo