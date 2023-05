Konzept für Klimaschutz

Bis 15. Mai Ideen einbringen

Oberursel - Zur Vorsorge gegen die Auswirkungen des Klimawandels erarbeitet die Stadt unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger derzeit ein kommunales Handlungskonzept zur Klimaanpassung. Im Rahmen einer Onlineveranstaltung haben am vergangenen Freitag laut ihrer Mitteilung bereits viele Interessierte mit Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) und den beteiligten Fachbüros über die Themen „Starkregengefahrenkarte“ und „Klimafunktionskarte“ diskutiert. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und ist www.oberursel.de/klimaanpassung abrufbar. Dort sind auch alle relevanten Unterlagen eingestellt. Es besteht weiter die Möglichkeit einer aktiven Beteiligung. Interessierte können sich bis Montag, 15.Mai, per E-Mail an klimaanpassung@oberursel. de an die Stadtverwaltung wenden und sich zum Konzept äußern. Dabei können Fragen gestellt oder Ergänzungen und Hinweise hinterlegt werden. Auch die im Rahmen des Projekts für Oberursel erstellte Starkregengefahrenkarte und die Klimafunktionskarte können kommentiert werden. Bis zum Sommer soll das Konzept dann als beschlussfähige Fassung vorliegen. jo