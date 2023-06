Kompromiss bei Wohnviertel ausgehebelt

OBG lässt Änderungsantrag zu Mutter-Teresa-Projekt ins Leere laufen

Oberursel - Sie wollten den Bebauungsplan „Mutter-Teresa-Straße“ noch retten und hatten einen Kompromiss für das dort geplante neue Wohnviertel zwischen Bommersheimer Straße und Wallstraße gefunden. Anfang der Woche hatten CDU, SPD, Grüne, Unabhängige Liste Oberursel (ULO) und Linke mitgeteilt, dass sie das Projekt nun in zwei Bauabschnitte teilen wollten, von denen zuerst nur der kleinere verwirklicht werden solle. Aber damit sind sie am Donnerstag im Stadtparlament sozusagen gegen die Wand gelaufen. Ihr Problem: Die fünf Fraktionen hatten einen Änderungsantrag, der ihren Kompromiss beinhaltete, zum Antrag der Fraktion OBG freie Wähler geplant. Der OBG-Antrag hatte gelautet: „Der Magistrat wird beauftragt, die Arbeiten am Bebauungsplanverfahren Nr. 254, Mutter-Teresa-Straße aktuell nicht mehr fortzuführen.“

OBG-Fraktionschef Andreas Bernhardt war nun verärgert über den Sinneswandel von CDU und Grünen, die im März noch verkündet hatten, der Bebauungsplan Mutter-Teresa-Straße solle in absehbarer Zeit nicht beschlossen werden. Er sagte: „Hier stinkt etwas zum Himmel.“ Er sei gespannt, wer da jetzt bauen dürfe. „Und an die Kompromiss-Autoren gerichtet: „Das könnt ihr noch mal selbst beantragen. Wir ziehen unseren Antrag zurück.“ Das saß: Da es nun keinen Antrag mehr gab, konnte auch kein Änderungsantrag gestellt werden. Und Stadtverordnetenvorsteher Lothar Köhler (CDU) blieb nur eine an Bernhardt gerichtete persönliche Anmerkung: „Wenn Sie früher gesagt hätten, dass sie den Antrag zurückziehen, hätten wir Zeit gespart.“ In der Tat war es bereits kurz vor 23 Uhr, und zuvor hatten mehrere Stadtverordnete zur Sache gesprochen. Sabine Kunz (SPD) hatte betont: „Wir brauchen Wohnraum für Bürger in mittleren und niedrigen Einkommensklassen.“ Und sie hatte präzisiert, dass zuerst nur der nordwestliche Teil des Areals bebaut werden solle, und zwar mit 15 bis 18 preiswerten Wohnungen. Der größere Teil solle erst bebaut werden, wenn die Kreuzung Bommersheimer Straße/Frankfurter Landstraße/Zimmersmühlenweg leistungsfähig umgebaut wurde, und wenn es mehr Kinderbetreuungsplätze gebe.