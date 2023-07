Kita-Erweiterung bleibt auf Tagesordnung

Stadtverordnete sind mehrheitlich dafür, die Planung für St. Hedwig fortzusetzen

Oberursel - Mit den Stimmen von CDU, Grünen, ULO, Linken und Klimaliste hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Planung für den Ersatz- und Erweiterungsbau der Kita St. Hedwig fortzusetzen. Dies OBG lehnte dies ab. SPD und FDP enthielten sich.

Konkret hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, die Entwurfsplanung zur Kenntnis zu nehmen, auf dieser Grundlage Planungsleistungen in Auftrag zu geben und die dabei auf die Stadt anteilig anfallenden Planungskosten von 445 000 Euro als überplanmäßige Ausgabe im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Beschlossen wurde ferner, die Entscheidung, den mit fünf Gruppen Platz konzipierten und geschätzt 6,7 Millionen Euro teuren Neubau tatsächlich in Auftrag zu geben, erst nach Vorlage der Ausführungsplanung im Stadtparlament zu treffen.

OBG-Fraktionschef Andreas Bernhardt begründete die ablehnende Haltung unter anderem damit, dass es in Oberursel nicht nur diesen einen Kita-Sanierungsfall gebe, in der Kita Taunushalle zwei Gruppenräume wegen Betreuermangels leer stünden und ein Nachtragshaushalt notwendig werde, sollte es so wie jetzt offenbar geplant kommen. „Erst rechnen, dann planen“, sagte Bernhardt, der befürchtet, „dass uns die Finanzierung auf die Füße fallen wird“. Der Magistrat habe in dieser Sache „miserabel vorgearbeitet“. Was Oberursel brauche, sei eine Politik, die haushalten kann. Katja Adler (FDP) sagte, ungenaue Vorlagen und hohe Kosten seien in Oberursel symptomatisch.

Doris Mauczok (SPD) sagte, ihre Fraktion sei mit dem Vorgehen nicht glücklich und werde sich enthalten. Zwar fehlten in Oberursel bereits jetzt 200 Kita-Plätze, und auch im Krippenbereich werde die Lücke immer größer. Im Herbst begännen aber die ganz sicher sehr schwierigen Haushaltsberatungen, wobei die Fortsetzung der Planung für 445 000 Euro, ohne zu wissen, ob die Kita St. Hedwig dann auch gebaut wird, eine Priorisierung sei. Hinzu komme die Unsicherheit, dass niemand wisse, wie sich die ab 2024 geltende Ganztagsbetreuung in den Schulen und dem vom Kreis angestrebten flächendeckenden „Pakt für den Nachmittag“ auf die Kita-Platzsituation auswirken werde. Erster Stadtrat Christof Fink (Grüne) sagte, er habe Verständnis für die Bedenken der SPD. Vom Hochtaunuskreis würden bezüglich der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an den Schulen aber „verwirrende Signale ausgesendet“. Der SPD riet Fink daher, bei ihren zur Regierungskoalition im Kreistag gehörenden Parteifreunden mehr Klarheit einzufordern. Christina Herr (Grüne) betonte, wer Kinderbetreuung wolle, müsse nötigen Projekte auf den Weg bringen, andernfalls drohe die Schließung der Einrichtung, was aber auch niemand wolle.