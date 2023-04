Kinder politisch einbinden

Sozialausschuss beschließt mehrheitlich Installation eines Jugendrats

Oberursel - Oberursel bekommt ein neues Gremium: Ein Jugendrat soll die Interessen der Jugendlichen vertreten und ihre politische Teilhabe ermöglichen. Das hat der Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss beschlossen, inklusive einer Geschäftsordnung. Am 11. Mai braucht es noch das Okay des Stadtparlaments.

„Politische Jugendbeteiligung fest zu verankern und Jugendliche und junge Erwachsene durch ernst gemeinte Partizipation für eine aktive Teilhabe an der Demokratie zu begeistern und zu befähigen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die rechtlich verankert ist“, schreibt die Stadt in der Beschlussvorlage.

Die Initiative hatten die Jugendlichen selbst ergriffen, über das städtische Jugendzentrum Portstrasse Jugend & Kultur, wo seit einem Jahr regelmäßige jugendpolitische Treffen stattfinden. Schnell entwickelten die jungen Leute dann die Idee, einen Jugendrat als offizielles Gremium der Stadt zu etablieren. Vergangenen Sommer verlieh die Politik dem Vorhaben über einen interfraktionellen Antrag im Stadtparlament Nachdruck: Man begrüße das Engagement der Jugendlichen ausdrücklich, hieß es darin, die Ankündigung des Magistrats, eine Satzung vorzulegen, werde unterstützt. Der Jugendrat soll aus mindestens fünf und maximal 15 ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen - je nachdem, wie viele Wahlbewerbungen im Jugendzentrum eingehen. Zur Wahl aufstellen lassen können sich alle jungen Menschen zwischen 14 und 21 Jahren, die seit mindestens drei Monaten in Oberursel wohnen, so die Geschäftsordnung. Wählen dürfen alle Oberurseler zwischen zwölf und 21 Jahren alle zwei Jahre. Der Jugendrat soll unabhängig, überparteilich und frei in der Wahl seiner Themen sein. Die Stadtverordnetenversammlung, der Magistrat und die Ausschüsse sollen das Gremium „über alle wichtigen Angelegenheiten, die Jugendliche betreffen, rechtzeitig unterrichten und anhören“, Stellungnahmen und Vorschläge des Jugendrats sollen bei der Beschlussfassung „im Rahmen rechtlicher, tatsächlicher und finanzieller Möglichkeiten berücksichtigt werden“.

Das Gremium soll einmal pro Quartal öffentlich tagen, darüber hinaus sollen sich alle Jugendlichen, die in Oberursel wohnen oder zur Schule gehen, mit ihren Anliegen regelmäßig persönlich an den Jugendrat wenden können. Jugendratsmitglieder sollen auch an den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse teilnehmen.

Die Stadt will dem Jugendrat laut Beschlussvorlage für Sitzungen und Exkursionen ein jährliches Budget von 5500 Euro zur Verfügung stellen, das jeweils zum Haushalt angemeldet werden müsse, pro Wahl kommen 2000 Euro hinzu. Aus bestehenden Budgets stehe das Geld auch im laufenden Jahr schon bereit, sagte Erster Stadtrat Christof Fink (Grüne) im Sozialausschuss. „Wir hoffen, dass die erste Wahl noch in diesem Jahr stattfinden kann. Wir warten nur noch darauf, dass das Thema durchgeht“, ergänzte Portstrassen-Leiterin Stephanie Yam-Brennan. Werbung für das neue Gremium beziehungsweise die Wahl will die Stadt über Plakate, die Sozialen Medien und an den Schulen machen. Die rund 5000 Wahlberechtigten sollen aber auch rechtzeitig per Brief über Termin und Ort des Urnengangs informiert werden.

Die Ausschussmitglieder fanden lobende Worte: „Mit dem Jugendrat stärken wir die Demokratie und die Stimme der Jugendlichen“, meinte Florian Schauer (ULO). Trotz der angespannten Haushaltslage sei das vorgesehene Budget „sehr gut investiertes Geld“. Über den Jugendrat könne man den Nachwuchs „nicht nur an demokratische Prozesse heranführen, wir können die Jugendlichen aktiv einbinden“, unterstrich Sebastian Imhof (SPD). Toll sei, dass die Initiative von der Jugend selbst gekommen sei. Das Ganze sei „großartig“, so Christian Steffek (CDU): „Kinder werden grundsätzlich viel zu wenig gehört! Wir gestalten die Zukunft der Jugend? Da lache ich! Die können das selbst.“ mrm