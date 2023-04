Kein Platz im Tierheim

Mit der Vermittlung „sieht es momentan schlecht aus“

Oberursel - Auf einem Parkplatz hat man Bounty und Kiri gefunden, „Eines der beiden Zwergkaninchen konnte sofort eingefangen werden. Bis das andere auch zu uns gebracht werden konnte, hat es eine Woche gedauert“, berichtet Annika Hofmann. Jetzt sitzt das Paar dicht beieinander, in einer Ecke ihres Geheges gekuschelt, in ihrem neuen Kurzzeit-Zuhause, dem Tierheim Hochtaunus in Oberursel.

Die Geschichte von Kiri und Bounty, die vermutlich von ihrem Besitzer ausgesetzt wurden, ist kein Einzelfall, wie Hofmann berichtet. „Das passiert immer häufiger“, stellt Hofmann fest, die im Tierheim für die Versorgung der Kaninchen zuständig ist. „Leider sieht es momentan schlecht aus mit der Vermittlung der Tiere. Bounty und Kiri beispielsweise sind seit vergangenem Sommer bei uns. Sie gibt es auch nur im Doppelpack“, erklärt sie.

Insgesamt beherbergt das Tierheim derzeit 16 Kaninchen. Einige von ihnen sind in einem desolaten gesundheitlichen Zustand gekommen, mit Zahnproblemen oder verschmierten Augen. „Für manche wird die erste Zeit bei uns zum Überlebenskampf“, sagt Hofmann. „Sie bekommen bei uns erst einmal einen Päppelbrei.“ Mit 16, so Hofmann, sei auch das Versorgungslimit erreicht. „Bei den Kaninchen sind wir jetzt voll belegt.“

Hinzu kommen andere Kleintiere, die im Oberurseler Forsthausweg Asyl gefunden haben: „Sieben Schildkröten, fünf Wellensittiche und sechs Ratten“, zählt Hofmann auf. Ein paar Schritte weiter bellen Hunde. Auch da ist Aufnahmestopp. „Wir haben momentan 44 Hunde“, sagt die Leiterin des Tierheims Nicole Werner. „Wir haben insgesamt nur 45 Zwinger.“ Dabei gebe es immer mehr ausgesetzte und abgegebene Tiere. Die Tendenz sei steigend, mahnt auch der Deutsche Tierschutzbund. Man könne sich vor Anfragen kaum retten, bestätigt Heimleiterin Werner. „Mittlerweile rufen die Leute aus ganz Deutschland an und fragen, ob sie ihre Vierbeiner bei uns abgeben können. Doch wir haben keine Kapazitäten mehr“, sagt Werner. Einer der Gründe dafür, dass das Haustier für seinen Besitzer zur Belastungsprobe wird, ist die Pandemie. „Während Corona haben sich viele Leute wahllos Tiere angeschafft. Jetzt, wo das normale Leben wieder da ist, fällt ihnen auf, dass es ihnen zu viel wird und sie gar keine Zeit mehr für ihren Hund haben.“

Spendenbereitschaft ist nach wie vor groß

Gleichzeitig sei auch die Verweildauer der Tiere im Tierheim deutlich länger als früher. „Die Zeiten sind vorbei, in denen wir Hunde innerhalb von vier bis zwölf Wochen vermitteln können“, berichtet Manuela Henninger, stellvertretende Leiterin des Tierheims. Hinzukommt, dass vielen Besitzern von Hund, Katze und Co. die Kosten für Futter und vor allem für den Tierarzt über den Kopf wachsen. Im vergangenen November ist die neue Gebührenordnung für Tierärzte in Kraft getreten, die Kosten für Untersuchungen und Impfungen sind dadurch um einiges teurer geworden.

Doch bei alledem gibt es auch positive Nachrichten: „Das Thema Tierwohl interessiert immer noch sehr viele Menschen“, stellt Manuela Henninger fest. „Die Zahl der Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützen wollen, hat zugenommen.“ Nach wie vor gegeben sei die Spendenbereitschaft, egal, ob Geld- oder Sachspenden. „Wir haben viele treue Kleinspender“, verrät die Vizechefin. Auch wer selbst den Gürtel wegen der insgesamt gestiegenen Lebenshaltungskosten enger schnallen müsse, spendet weiterhin, so ihre Erfahrung. „Auch wenn es dann statt 15 nur noch 10 Euro sind“, meint sie. Wer das Tierheim mit Sachspenden unterstützen möchte, wird gebeten, vorher anzurufen und den Bedarf abzufragen. „So vermeiden wir, dass wir die 400. Tüte mit Handtüchern bekommen“, meint Henninger.

Ein Herz für Tiere haben die Menschen auch in Krisenzeiten, findet auch Renate Echterdiek, Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Homburg. „Wir sind hier im Hochtaunuskreis glücklicherweise gesegnet und freuen uns sehr, dass die Leite nach wie vor gerne für unsere Projekte spenden“, betont die Vorsitzende. „Wir bekommen regelmäßig zudem Futterspenden. Dazu haben wir in 16 Supermärkten in Bad Homburg und Oberursel Sammelboxen aufgestellt.“ Diese Spenden seien dringend nötig. „Wir spüren, dass der Bedarf gestiegen ist, unter anderem auch deshalb, da wir jetzt auch Menschen aus der Ukraine unterstützen, die mit ihren Haustieren flüchten konnten.“