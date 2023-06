Kaputte Fassade und löchriges Dach

Die hölzerne Außenverkleidung ist sichtlich in die Jahre gekommen. Der ebenfalls hölzerne Unterbau ist stellenweise noch desolater. Jens riedemuth © jp

Kita Pfützenracker muss dringend saniert werden / 800 000 Euro soll es kosten

Oberursel - Die Kindertagesstätte Pfützenracker in der Geschwister-Scholl-Straße ist sanierungsbedürftig. Das berichtet Erster Stadtrat Christof Fink (Grüne). Das Gebäude wurde 1994 als zweigruppige Krippeneinrichtung für damals 840 000 Mark errichtet. Die Fläche samt Gebäude ist rund 1700 Quadratmeter groß und gehört der Stadt.

Eine erste Kostenschätzung aus dem Jahr 2022 komme für die Sanierung auf rund 800 000 Euro. Möglicherweise müsse sogar über Abriss und Neubau oder andere Alternativen nachgedacht werden. Eine erste grobe Besichtigung durch Verantwortliche des städtischen Eigenbetriebs Bau und Service Oberursel habe unter anderem ergeben, dass das Dach an einigen Stellen undicht sei.

In der Vergangenheit sei es immer wieder notdürftig repariert worden, nun stehe hier eine energetische Sanierung an. „Da das gesamte Gebäude ein Holzbau ist, kann bei einem größeren Schaden das Wasser in die gesamte Konstruktion eindringen. Auch die Oberlichter im Dach müssen dringend ausgetauscht werden“, schreibt Fink.

Holzbauteile zum Teil bereits verfault

Auch die Holzfassade sei in einem traurigen Zustand und an vielen Stellen bereits verfault. Sie müsse ebenfalls energetisch saniert werden. Durch das fehlende Holz seien teilweise schon die Holzunterkonstruktionen angegriffen worden. Zu prüfen sei noch, ob bei einer Sanierung auch die Unterkonstruktion ausgetauscht werden müsse. Ferner müssten Fenster und Außentüren sowie die Innentüren ausgetauscht werden. Und die Heizungsanlage müsse ausgetauscht werden.

Um eine Bestandsaufnahme, detaillierte Planungen und vor allem Kostenkalkulationen erstellen zu können, sei es sinnvoll, den Kindergarten eine Zeit lang zu schließen. Die Pfützenracker-Kinder könnten in der Übergangszeit in der Kita Schatzinsel in der Straße Hammergarten betreut werden. Dort gebe es Platz für insgesamt drei Krippengruppen. Bis August würden in zweien dieser Räume Hortkinder aus der Eingangsstufe Grundschule Stierstadt betreut. Im dritten Raum finde derzeit ein offenes Angebot für Betreuung, Beratung und Integration von ukrainischen Flüchtlingsfamilien statt. Dieses Programm solle vorerst auch noch bestehen bleiben, da dadurch für die ukrainischen Kindergartenkinder eine gute Alternative zu den fehlenden Kitaplätzen in den Oberurseler Einrichtungen geschaffen worden sei. Die Räume für zwei Krippengruppen in der Kita Schatzinsel stünden aber ab Sommer wieder zur Verfügung. „Mit Blick auf den hohen Fachkraftmangel ist auch nicht davon auszugehen, dass diese Gruppen in naher Zukunft wieder in Betrieb genommen werden können.“ Daher bestehe jetzt die große Chance, den Betrieb der Pfützenracker vorübergehend in die Kita Schatzinsel zu verlegen und das Gebäude der Pfützenracker zu räumen. Mit den beiden Teams solle an einem strukturierten Übergang gearbeitet werden, damit die konzeptionellen Schwerpunkte beider Einrichtungen sich in der Kita Schatzinsel wiederfinden könnten. Der Umzug der „Pfützenracker“ sei für Anfang 2024 geplant. Heute steht das Thema auf der Tagesordnung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr im Rathaus, Großer Sitzungssaal, Rathausplatz 1.