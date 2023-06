Integration steht im Mittelpunkt

Wechsel beim „Internationalen Verein Windrose“: Reinhard Dunger (links) übergibt dem neuen Vorsitzenden Michael Behrent symbolisch das Sitzungsglöckchen. christiane Paiement-gensrich © cg

Michael Behrent wird Vorsitzender des Internationalen Vereins Windrose

Oberursel - Die kleine Sitzungsglocke hat Reinhard Dunger jahrelang gute Dienste geleistet. Jetzt hat er sie weitergereicht. Sein bisheriger Stellvertreter Michael Behrent (66) ist neuer Vorsitzender des Internationalen Vereins Windrose 1976. Am Dienstag bei der Jahreshauptversammlung des rund 600 Mitglieder starken Vereins standen Vorstandswahlen an. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Eckehard Bauer gewählt, Wolfgang Dörnbach ist nun Kassierer und Andrea Kögler-Ihler Schriftführerin.

Der 76 Jahre alte Dunger hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Er wurde bei einer fröhlichen Feier nach der Versammlung aus seinem Amt verabschiedet, zum Ehrenvorsitzenden ernannt - und auch gleich gefragt, ob er dem Verein weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen könne.

Schon seit 1989 ist Dunger Mitglied und engagierte sich zunächst in der Öffentlichkeitsarbeit und bei Veranstaltungen. Schließlich war er elf Jahre lang Windrosen-Vorsitzender. Gegründet worden war die „Windrose“ im Jahr 1976, um Gastarbeitern die Integration zu erleichtern. Der Verein war aus einer Initiative von Mitgliedern der katholischen Kirche entstanden, die sich um die neuen Mitbürger aus Italien, Spanien, Portugal und Griechenland kümmerten. Aber im Jahr 2012 hatte sich diese Idee gewissermaßen überlebt. Besser gesagt, die Integration war gelungen. Viele der damaligen Gastarbeiter lebten mit ihren Familien bereits in zweiter oder dritter Generation in Oberursel. Ihre Kinder waren im deutschen System groß geworden, hatten hier ihre Ausbildung gemacht, Berufe ergriffen und ihre Lebenspartner gefunden.

Ein Zuhause für Geflüchtete

Unter Dungers Regie orientierte sich der Verein neu. Syrer, Afghanen und Äthiopier suchten nun Schutz in Deutschland. Und die Devise der „Windrose“ lautete fortan: „Wir werden jedem Ausländer ein Zuhause bieten.“ Der Zusammenschluss mit der ehrenamtlichen Initiative „Flüchtlingsfamilienhilfe“, die sich vor allem um Kinder von Geflüchteten kümmerte, unterstrich die neue Ausrichtung.

„Heute ist die Flüchtlingsfamilienhilfe der Windrose mit ihrer Lern- und Hausaufgabenhilfe und den darum gruppierten Angeboten für den Schul- und Freizeitbereich der größte und wichtigste Anbieter in unserer Stadt, und das zu großen Teilen ehrenamtlich organisiert“, sagte Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) in ihrer Laudatio.

Dunger und das Team der „Windrose“ hätten zudem gezeigt: „Vielfalt ist ein Gewinn. Wir leben in Oberursel zusammen, tolerant und weltoffen und dafür setzen wir uns mit aller Kraft auch in Zukunft ein.“

Der neue Vorsitzende Behrent betonte, der Vorstand müsse nun vor allem Geldquellen erschließen, um die Kosten des Vereins zu decken. „80 Prozent unseres Geldes gehen in die Schülerhilfe.“ Er sei etwas besorgt wegen der schlechten Haushaltslage der Stadt und fürchte, dass die städtischen Zuschüsse für seinen Verein bald nicht mehr ausreichten. Außerdem benötige die „Windrose“ mehr Menschen, die sich ehrenamtlich engagierten.