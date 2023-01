Infos zum Baugebiet

Teilen

Pläne für Mutter-Teresa-Straße

Oberursel - Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) und der Bommersheimer Ortsvorsteher Steffen Wolf (OBG/Freie Wähler) laden für Freitag, 20. Januar, 15.30 Uhr, alle Bürgerinnen und Bürger zur Informationsveranstaltung zur Verkehrsplanung im Bebauungsplan „Mutter-Teresa-Straße“ ein. Die Planung wird anhand des aktuellen Verkehrsgutachtens erläutert.

Diese Veranstaltung hatte Runge beim Infoabend Anfang November zugesagt, weil damals nicht alle Fragen zur Verkehrsplanung beantwortet werden konnten. Gegenüber dem neuen Baugebiet war von Bommersheimern wegen der nicht vorhandenen Infrastruktur große Skepsis laut geworden. Insbesondere der zu erwartende zusätzliche Verkehr gibt vielen Anwohnern Anlass zur Sorge.

Treffpunkt ist morgen am „Fritten Toni“, Frankfurter Landstraße 59. Nach der Begehung gibt es ab 17 Uhr die Möglichkeit, im Vereinsheim des Reit- und Fahrvereins St. Georg Im Himmrich zusammenzukommen und weitere Fragen zu klären. Vertreter der Stadt werden den aktuellen Stand der Verkehrsplanung vorstellen. Weitere Infos unter Telefon 0 61 71 / 50 21 52 oder per E-Mail an buergerbeteiligung@ oberursel.de. jo