Infoabend zu Neubau der Feuerwehr

Aktueller Stand der GAZ-Planung

Oberursel - Am Dienstag, 12. September, gibt es um 18 Uhr in der Fahrzeughalle der Feuerwehr, Marxstraße 24, eine Bürgerinformationsveranstaltung zum geplanten Neubau des Gefahrenabwehrzentrums (GAZ), teilt die Stadt mit. Vertreter von Stadt, Feuerwehr sowie von Bauen & Service Oberursel (BSO) werden das Projekt und grundlegende Daten und Fakten sowie den aktuellen Stand der Planungen von Bebauung und Verkehrsführung vorstellen. Ebenfalls anwesend sein werden Vertreter von Diederichs Projektmanagement AG & Co KG. Informationen zum Projekt können vorab auf www.oberursel.de/gaz eingesehen werden. Fragen können ab sofort unter www.oberursel.de/ fragen-gaz eingereicht werden. Die Fragen werden bei der Infoveranstaltung oder auch nach der Infoveranstaltung auf Wunsch per E-Mail beantwortet. „Es ist uns sehr wichtig, bei solch großen und wichtigen Planungen wie der für den Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums bestmöglich zu informieren und transparent zu sein, für die Anwohner sowie die wichtigen Multiplikatoren, Institutionen und Akteure im Quartier“, lädt Stadtkämmerer Jens Uhlig (CDU) ein. jo