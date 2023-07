In Straßennamen Frauen sichtbar machen

Teilen

Weißkirchener Ortsbeirat debattiert rege zur Benennung der neuen Straße am Bahnhof

Oberursel - Keine Einigung gab es im Weißkirchener Ortsbeirat zur Benennung der neuen Straße am Bahnhof. Ortsvorsteherin Susanne Kügel (CDU) hatte darum gebeten, Ideen an die Stierstädter weiterzureichen, steht der Bahnhof doch auf deren Gemarkung. Und so setzte unter der Leitung von Vize-Ortsvorsteher Ilja Moreth eine rege Diskussion ein, auch wenn Georg Eckinger (CDU) es für schwierig hält, für die Stierstädter zu entscheiden. Überlegt wurde im Nachbarstadtteil wohl, die Straße „Am Weißkirchener Bahnhof“ zu nennen, was aus Eckingers Sicht gut zu dem Grundgedanken passt, bei der Benennung von Straßen einen Regionalbezug herzustellen. Stephan Schwarz (Grüne) dagegen sieht den Bahnhof sehr wohl im Bewusstsein der Weißkirchener. Und folgt daher auch der Idee seiner Frau, dem Nachbar-Ortsbeirat „Elisabeth-Selbert-Straße“ vorzuschlagen. „Wenn wir Frauen sichtbar machen wollen, ist das gutes Vorgehen.“

„Dr. Elisabeth Selbert war maßgeblich an unserem Grundgesetz beteiligt, ihr verdanken wir Artikel 3 ,Männer und Frauen sind gleichberechtigt‘“, begründet Isolde Schwarz-Mendla ihre Idee. Für einen kurzen, prägnanten Namen plädiert Ursula Burchhard (OBG) und schlägt etwa „S-Bahn-Straße“ vor. Wolfgang Burchhard berichtet, dass vor allem die OBG in Stierstadt sich für einen Bezug zur S-Bahn starkgemacht habe. „Da es sich um ein Gewerbegebiet handelt, ist vielleicht auch zu überlegen, die Straße nach einer herausragenden Unternehmerin zu benennen“, schlägt Eckinger vor. Klaus Dickhoff (ULO) schließt sich den Grünen an, fürs Protokoll wurde festgehalten, dass verschiedene Vorschläge diskutiert wurden, eine Einigung jedoch nicht erfolgte.

Nächster Punkt auf der Tagesordnung war eine Anfrage zur Pflege der Staudenfläche im Kreisel Ludwig-Erhard-Straße/Oberurseler Straße. „Die Antwort hierauf lautet, dass die Fläche zweimal jährlich durch den BSO gepflegt wird, es ist dort keine Grünfläche geplant“, antwortete erster Stadtrat Christof Fink (Grüne ). caro