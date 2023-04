Im Namen Behinderter

Katrin Fink neue Beauftragte

Oberursel - Katrin Fink, seit 2012 Seniorenbeauftragte der Stadt, ist zum 1. April zusätzlich zur Beauftragten für Menschen mit Behinderung bestellt worden und hat nun die zeitgemäße Bezeichnung „Beauftragte für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung“, teilt das Rathaus mit. Sie übernimmt die Aufgabe von Thomas Eifert, der Ende März in den Ruhestand gegangen ist. „Die Übertragung der Aufgaben auf Katrin Fink ergab Sinn, weil es bei ihrer Arbeit als Seniorenbeauftragte und der neuen Funktion viele Schnittstellen gibt“, so Erster Stadtrat und Namensvetter Christof Fink (Grüne). Katrin Fink sei nun Ansprechpartnerin für alle in Oberursel lebenden älteren Menschen , sie berate zu Fragen des Älterwerdens, zur ambulanten und stationären Versorgung, Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause sowie zur Vorsorge, sie informiert über Einrichtungen, Fachberatungsstellen sowie Initiativen, vermittelt Kontakte und vieles mehr. Erreichbar ist sie unter Telefon 0 61 71/ 50 22 89 oder per E-Mail an katrin.fink@ oberursel.de. jo