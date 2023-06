Ideen für „Wandelkarte“

Stadt lädt zum Bürgerforum ein

Oberursel - Die Stadtspitze lädt für Freitag, 16. Juni, 18 Uhr zum Bürgerforum „Wandelkarte“ in den großen Sitzungssaal des Rathauses ein. „Wandelkarte“ ist der Arbeitstitel eines vom Magistrat und der Steuerungsgruppe „Fairtradestadt Oberursel“ initiiertes Projekt, um auf einem Stadtplan nachhaltig orientierte Geschäfte und Orte in der Stadt vorzustellen. Die Idee stammt laut der Ankündigung aus dem Rathaus ursprünglich aus der Steuerungsgruppe.

Weil die Wandelkarte aber wesentlich mehr Themen als den Fairen Handel aufnehmen soll, sind noch weitere Ideen und Vorschläge gefragt. Dazu sein alle Interessierten eingeladen. Beim Bürgerforum werden Beispiele von bereits existierenden Karten in anderen Städten vorgestellt. Außerdem wird in drei Arbeitsgruppen besprochen, welche Grundbedingungen für Projekte in einer Art „Präambel“ formuliert werden und wie die Karte als Plan im Taschenformat oder virtuell im Internet gestaltet werden könnte. Bürgermeisterin Antje Runge (SPD): „Unser Konsumverhalten hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Umwelt und faire Bedingungen in den Produktionsländern. Mit der Teilnahme am Bürgerforum haben alle Bürgerinnen und Bürger die Chance, Oberursel ein Stück nachhaltiger zu machen.“ Erste Ergebnisse oder vielleicht schon eine erste Auflage der Karte sollen dann im September im Rahmen der Veranstaltung „Herbsttreiben“ der Öffentlichkeit vorgestellt werden. jo