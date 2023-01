Hecken jetzt schneiden

BSO weist auf Sicherheit hin

Oberursel - Der städtische Eigenbetrieb Bauen & Service Oberursel (BSO) weist in einer Mitteilung auf das Zurückschneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern hin, die in den öffentlichen Verkehrsraum gewuchert sind. Überhängende Äste und Zweige könnten Verkehrsteilnehmern an Kreuzungen und Einmündungen die Sicht nehmen oder Leute mit Kinderwagen oder Rollstuhl dazu zwingen, auf die Fahrbahn auszuweichen.

„Zu unser aller Sicherheit bitten wir Grundstückseigentümer daher jetzt, vor Beginn der Brut- und Setzzeit am 1. März, noch um einen Rückschnitt“, appelliert der Erste Stadtrat Christof Fink (Grüne). Die in Straßen ragenden Äste müssen so zurückgeschnitten werden, dass ein Freiraum von 4,50 Meter ab der Straßenoberfläche gewahrt wird. jo