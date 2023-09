Gymnasium unter neuer Leitung

Alexander Begert ist Schulleiter und Philipp Schefzyk Stellvertreter

Oberursel - Das Gymnasium Oberursel (GO) hat eine neue Leitung: Alexander Begert wurde als neuer Schulleiter und Philipp Schefzyk als sein stellvertretender Schulleiter offiziell eingeführt. Damit ist das Führungsteam wieder komplett, teilt das GO mit.

Begert studierte und promovierte laut der Mitteilung an der Universität Mainz und war dort auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine und Neuere Geschichte. Danach zog es ihn in den Schuldienst, wo er mit seinen Fächern Geschichte und Deutsch an verschiedenen Gymnasien im Kreis Offenbach tätig war. 2012 ging er zunächst als Fachbereichsleiter an die Gustav-Heinemann-Schule in Rüsselsheim, wenige Jahre später übernahm er dort die Position des Studienleiters und zugleich die des stellvertretenden Schulleiters. Er dankte der Interimsschulleitung des vergangenen Schuljahres, Hans-Konrad Sohn und Eva Koch, sowie dem aktuellen Team für die gute Übergabe und Unterstützung in den vergangenen Wochen. Er sei kommunikationsfreudig und freue sich, das Kollegium in der nächsten Zeit kennenzulernen.

Philipp Schefzyk unterrichtet Mathematik, Informatik und evangelische Religion, eine, wie er selbst sagt, häufig als ungewöhnlich angesehene Kombination. Er arbeitete im vergangenen Schuljahr im Kultusministerium für das Landesprogramm „Löwenstark“. Zuvor war er in Teilzeit an das Schulamt in Wiesbaden abgeordnet und an der Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach drei Jahre lang interimsweise stellvertretender Schulleiter, wo er insbesondere auch die Digitalisierung dieser Schule federführend vorantrieb. Auch er dankte dem Schulleitungsteam und insbesondere Frank Hilgert, dem Personalrat, dem Planungsteam inklusive Sebastian Leichtfuß, den Frauen des Sekretariats, den Hausmeistern und auch der Interimsschulleitung für die freundliche Aufnahme, die gelungene Übergabe und die hilfreiche Unterstützung. Seine Tür stehe dem Kollegium immer offen, und er freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit, die sowohl wertschätzende als auch kritische Rückmeldungen einschließe.

Die Schulgemeinde freue sich, dass die Schulleitung mit Begert und Schefzyk, Friederike Pitsch, Jens Frowerk, Timo Vogt und Barbara Becker (Studienleitung) nun endlich wieder komplett ist, heißt es. jo