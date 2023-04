Glasfasernetz wird gebaut

Telekom startet im Jahr 2024

Oberursel - Die Stadt Oberursel wird mit der Telekom Deutschland eine Kooperation nach den Maßgaben der Gigabit Region FrankfurtRheinMain (FRM) eingehen, um den flächendeckenden Glasfaserausbau im gesamten Stadtgebiet zu beschleunigen, teilt sie mit. Gemäß der Kooperationsvereinbarung, welcher der Magistrat vergangene Woche zugestimmt habe, werde das Unternehmen den Ausbau ab 2024 eigenwirtschaftlich in Partnerschaft mit der Stadt beginnen. „Die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser ist unerlässlich. Dieses Infrastrukturprojekt ist eines der größten digitalen Maßnahmen für die Gesamtstadt und der Schlüssel, dass Oberursel sich als Smart City weiterentwickelt“, so Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) in der Mitteilung. Privathaushalte und Unternehmen benötigen immer höhere Internetbandbreiten. Die Stadt habe mit insgesamt drei Anbietern Gespräche über den Glasfaserausbau geführt. „Das überzeugendste Angebot hat uns letztendlich die Telekom unterbreitet“, so Runge. Und: Der Ausbau beginne nicht erst dann, wenn ein bestimmter Prozentsatz von Anwohnern im Stadtgebiet eine Vereinbarung mit dem Unternehmen geschlossen haben. Bis 2028 sollen 90 Prozent der Haushalte angebunden sein.

Mehr auf www.oberursel.de/ glasfaser. jo