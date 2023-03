Gegen Sex-Sprüche

Aktion zum Weltfrauentag

Oberursel - Das Catcalling - „Katzen-Rufen“, vermutlich angelehnt an das Geschrei verliebter Kater - meint die sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum ohne Körperkontakt. Catcalling ist weit verbreitet: Viele Mädchen und Frauen haben erlebt, wie fremde Männer anzügliche Bemerkungen fallen lassen, wie sie obszöne Gesten zeigen, wie sie hinterherlaufen, sie anstarren, Kuss- oder Pfeifgeräusche machen. Gegen diese sexuelle Belästigung geht die Beratungsstelle von „Frauen helfen Frauen“ in Oberursel vor und startet am Mittwoch, 8. März, um 14 Uhr an der Adenauerallee ein Aktion. Wer Sprüchen schon ausgesetzt war, kann sie an beratungsstelle@frauenhaus-oberursel. de mailen. mrm