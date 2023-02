Gegen Gewalt an Frauen

Aktion auf dem Epinay-Platz

Oberursel - Am morgigen Dienstag, 14. Februar, 17 Uhr, gibt es auf dem Epinay-Platz zum zehnten Mal die Tanzdemonstration „One Billion Rising“, um mit positiver Energie und fröhlicher Musik gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu tanzen. Sie findet weltweit statt. Bürgermeisterin Antje Runge (SPD), die Gleichstellungsstelle und der Verein „Frauen helfen Frauen - Hochtaunuskreis“ rufen dazu auf, gemeinsam für internationale Solidarität, Selbstbestimmung und Sicherheit aller Mädchen und Frauen einzutreten. Unterstützt wird die Aktion durch die Frauen der Oriental Dance Fitness Gruppe der Turn- und Sportgemeinde 1861.

„Der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt kann nicht genug Sichtbarkeit und Raum im täglichen Leben und Stadtgeschehen einnehmen. Deswegen brauchen wir jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie One Billion Rising, um immer wieder daran zu erinnern, dass wir in keiner gewaltfreien Gesellschaft leben, vor allem nicht für Mädchen und Frauen“, betont Runge. 2023 steht die Tanzdemo unter dem Motto „Rise for Freedom“. Die Forderung: Freiheit in allen öffentlichen Räumen. Mehr Infos auf www.onebillionrising.de. red