Ganztägige Betreuung an Grundschule

Information über Umstellung

Oberursel - Die Grundschule am Eichwäldchen im Norden der Stadt macht sich 2024 als erste Grundschule Oberursels auf den Weg in den Ganztag. Deshalb informiert die Schul- und Betreuungsleitung am heutigen Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr in der Aula alle interessierten Eltern zu den Rahmenbedingungen, ersten Ideen sowie weiteren Schritten hin zum „Pakt für den Ganztag“. Neben der Frage, wie ein Kind teilnehmen kann, wird es auch um die Herausforderungen bei Einführung des Ganztags im Schulalltag gehen. Die Schulgemeinde sieht diese Veränderung laut ihrer Mitteilung als einschneidend für Kinder, Lehrkräfte und Erzieher an. Alle Schulgremien wie Schulkonferenz, Schulelternbeirat und Gesamtkonferenz werden noch vor den Sommerferien dieses Jahres über die Teilnahme ab Sommer 2024 abstimmen.

In die Aula, Eichwäldchenweg 6, gelangt man direkt durch den Haupteingang. Der Infoabend richtet sich insbesondere an die Eltern des jetzigen ersten und zweiten Jahrgangs sowie an die Eltern der künftigen Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Kindergärten, da diese Zielgruppe die Schule im Ganztag ab 2024 erleben wird.

Mehr Informationen finden sich auf www.grundschule-am-eichwaeldchen.de. jo