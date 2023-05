Freude über Schließung von Radweglücke

ADFC begrüßt Plan für Frankfurter Landstraße zugunsten von Fuß- und Radverkehr

Oberursel - Das Verkehrskonzept der Stadt Oberursel für die Frankfurter Landstraße sieht einen sicheren Zweiwege-Radweg zwischen der Adenauer-Allee und dem Radweg ab U-Bahnstation Bommersheim in Richtung Frankfurt vor. „Damit wird endlich eine wichtige Lücke in der Hauptroute von Oberursel-Nord bis Weiskirchen geschlossen,“ sagt Rainer Kroker vom Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Oberursel/Steinbach. Bereits im Radverkehrskonzept von 2016, so der ADFC, war dieses Stück als eines der vorrangigen Projekte für das Zielnetz 2025 ausgewiesen. Die Stadt Oberursel komme mit dieser Planung den Bedürfnissen der Radelnden entgegen, urteilt die ADFC-Führung. Nach deren Angaben bewerten Radfahrer im gerade veröffentlichten Fahrradklimatest direkte und schnelle Verbindungen zum Ziel als wichtig oder eher wichtig (95 Prozent), ebenso wie rasche und direkte Verbindungen in Nachbarorte, in diesem Fall den Stadtteil Weißkirchen (92 Prozent).

Die aktuelle, extrem gefährliche Situation entlang des Alten Friedhofs zwinge sie noch zu Umwegen, schreibt der ADFC. Eine direkte Verbindung würde „auf jeden Fall auch die Sicherheit für die Radfahrenden erhöhen, die Oberursel im Fahrradklimatest dafür nur eine magere Vier geben haben“.

Das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 werde die Stadt ohne eine Verkehrswende nicht erreichen können. Das Steigern der Attraktivität des Radverkehrs sei dafür ein wesentlicher Baustein. „Das Argument von Gegnern des Konzepts, es gäbe gar keinen Bedarf für diese Radverbindung, zieht nicht“, findet Ulrike Heitzer-Priem vom Vorstand des ADFC Oberursel/Steinbach. „Die Zählstelle unmittelbar an der U-Bahnstation Bommersheim registriert zwischen Januar und Ende April 2023 durchschnittlich rund 260 Fahrten auf dem Radweg, an Spitzentagen sogar mehr als 1000.“ Der Bedarf sei offensichtlich gegeben. Kurz und gut: Der ADFC begrüßt die Planung „ausdrücklich, da im gesamten Bereich der stark befahrenen Kreuzung Frankfurter Landstraße/Bommerheimer Straße/Gablonzer Straße die Belange des Radverkehrs, aber auch des Fußverkehrs, stärker berücksichtigt werden“.

Bei einer Bürgerinfo am 16. Februar in der Burgwiesenhalle hatte die Stadt mehrere mögliche Varianten vorgestellt und ihren Favoriten benannt. jo