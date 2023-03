Förderschule umbenannt

Das Bild wurde von den Schülerinnen und Schülern gestaltet. Es enthält die Fingerabdrücke aller Kinder und wird Gisela Magiera als Dank überreicht, die krankheitsbedingt nicht kommen konnte. h. rhode © Heiko Rode

Mit Eröffnung des Erweiterungsbaus entsteht die Hans-Magiera-Schule

Oberursel - Was bisher die Helen-Keller-Schule war, ist seit gestern die Hans-Magiera-Schule: Im Rahmen eines fröhlichen Festes wurde der Erweiterungsbau der Förderschule offiziell eingeweiht und gleichzeitig auch deren Umbenennung gefeiert. Gut neun Millionen Euro hat der schmucke, auf die Bedürfnisse behinderter Schüler angepasste Bau gekostet. Mit acht Millionen Euro kam der Löwenanteil von der Bad Homburger Hans-Magiera-Stiftung, dessen Gründerfamilie den Anstoß zum Neubau gegeben hatte. Den Rest zahlte der Hochtaunuskreis, der weitere 2,2 Millionen Euro in den behindertengerechten Ausbau der Außenanlagen investierte.

„Ohne die großzügige Unterstützung der Stiftung wäre ein solcher Neubau mit so optimalen, die individuellen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen fördernden Lernbedingungen nur schwer umzusetzen gewesen“, sagte Landrat Ulrich Krebs (CDU). Er begründete damit auch den Beschluss, der Schule den Namen des Mäzens zu geben. Alle Festredner teilen die Begeisterung, mit der die Schüler, ihre Eltern und die Lehrer die neue Schule mit Leben füllen.

Schulleiterin Susanne Zobel-Unruh sagte, auch wenn die Schule nun nicht mehr den Namen der blinden und stummen US-Schriftstellerin Helen Keller trage, so lebe die Erinnerung an sie doch auch nach der Umbenennung im „Schülercafé Helene“ fort. Zobel-Unruh bedauerte, dass die Witwe von Hans Magiera, Gisela Magiera, wegen Krankheit an der Feier nicht teilnehmen konnte. Sie erhalte aber einen Video-Mitschnitt.

Der Landrat sprach von einem „Tag der Freude, der Dankbarkeit und des Stolzes“, äußerte aber auch sein Bedauern, dass der Landkreis fast eine Milliarde Euro in seine Schulbauten investiert habe, es aber eines Anstoßes von außen bedurfte, auch die Förderschulen einzubeziehen.

Die Schaffung von Lernbedingungen, wie sie die 120 in 16 Kleinklassen unterrichteten Kinder und Jugendlichen, betreut von 44 pädagogischen Fachkräften, 50 Teilhabeassistenten und drei FSJ-lern, vorfänden, sei von höchster gesellschaftlicher Relevanz.

Optimale Lernbedingungen

Uwe Flach vom Vorstand der Hans-Magiera-Stiftung zitierte Erich Kästner mit den Worten „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, er korrigierte ihn aber auch. Hier sei nicht etwas „Gutes“, sondern etwas „Herausragendes“ entstanden. Erwähnung in seinem Grußwort fanden aber auch Arthur Schopenhauer und Johann Wolfgang von Goethe. Schopenhauer habe schöne Bauwerke mit eingefrorener musikalischer Harmonie bezeichnet, die von den darin Lebenden aufgetaut werde, und auch Goethe habe seine eigene Sicht auf die Architektur gehabt: Sie müsse am rechten Platz stehen, wohlbegründet und vollkommen sein. All diese Bedingungen seien erfüllt, sagte Flach, der den gestrigen Montag einen guten Tag für die Schule, aber auch für die Hans-Magiera-Stiftung nannte.

Die Leiterin des Staatlichen Schulamtes, Dr. Rosemarie zur Heiden, dankte der Stiftung für ihr Engagement und dem Hochtaunuskreis als Schulträger für die Ausführung. „Zustand und Gestaltung der Lernorte beeinflussen nicht nur die Bildungs- und Erziehungsprozesse, sondern haben auch Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Schülern und Lehrern“, sagte zur Heiden. Schulen seien demzufolge nicht nur Lern-, sondern auch Lebensorte. Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) sagte, Inklusion in der Gesellschaft und in den Schulen habe in Oberursel einen sehr hohen Stellenwert. Jeder Mensch, ganz gleich ob mit oder ohne Handicap, sei etwas Besonderes, dem werde man in Oberursel gerecht. Sie zeigte sich glücklich, dass es Menschen wie Hans und Gisela Magiera gebe, die andere an ihrem Erfolg in so großherziger Art teilhaben ließen. Architekt Olaf Hübner hatte sich zur Einweihung etwas Besonderes einfallen lassen. Für gewöhnlich kämen Architekten mit einem symbolischen Schlüssel, er habe 17, noch dazu selbst gebackene mitgebracht, für jede der 16 Klassen einen und der 17. für Gisela Magiera. Die Schüler waren in die Feier aktiv eingebunden. Die Schulband spielte das „Baulied“, und der „Gebärdenchor“ spielte mit doppelseitigen Buchstaben den Wechsel von der Helen-Keller-Schule zur Hans-Magiera-Schule - beide Namen sind gleich lang, so dass die Tafeln einfach nur umgedreht werden mussten.