Flotteres Anliefern und Entladen

Teilen

Die Grünen-Fraktionsmitglieder informieren sich auf dem neuen Wertstoffhof des BSO. pieren © map

Grünen-Stadtparlamentsfraktion schaut sich auf neuem Wertstoffhof um / Viele Abläufe optimiert

Oberursel - Nur die beiden größten Städte im Hochtaunuskreis, Oberursel und Bad Homburg, müssen wegen ihrer Einwohnerzahl die Abfallwirtschaft selbst organisieren. Die Stadt Oberursel hat über den kommunalen Eigenbetrieb BSO (Bau & Service Oberursel) fast 14 Millionen Euro investiert und vor einem Jahr den neuen Wertstoffhof eröffnet. Mitglieder der Grünen-Stadtparlamentsfraktion haben sich die Anlage jetzt angeschaut. Vom ebenfalls angekündigten Koalitionspartner der CDU war allerdings niemand da.

„Die baulichen Maßnahmen und die Umstrukturierung der Abläufe wurden notwendig, um die Abläufe bei der Müllanlieferung logistisch zu optimieren“, erklärte Domenico Stufano, BSO-Abteilungsleiter Abfallwirtschaft. Das habe sowohl für die Bürger deutliche Vorteile bei der Anlieferung gebracht als auch die Integration des Wertstoffhofes innerhalb des Betriebshofes durch verbesserte Abläufe ermöglicht.

Öffnungszeiten verlängert

Zudem seien mit der Eröffnung die Öffnungszeiten von bisher 28,5 Stunden auf 34 Stunden verlängert worden. Zwar bleibt das Dienstleistungszentrum für die Müllentsorgung - wegen der Öffnung an Samstagen (9 bis 13.50 Uhr) - montags geschlossen. „Der Wertstoffhof ist nun aber durchgehend auch über Mittag geöffnet“, erläutert der stellvertretende BSO-Betriebsleiter.

Freitags ist die Anlieferung nun sogar bis 17.50 Uhr sowie donnerstagnachmittags möglich. Was Müll anliefernde Bürger aus Oberursel bereits bei der Anfahrt merken: Die Verkehrsführung wurde bereits bei der Zufahrt verbessert. „Durch die neue Verkehrsleitung bei der Zufahrt können nun bis zu acht Pkw auf das Gelände fahren und vor der Schranke warten, ohne dass sich ein Rückstau auf die Ludwig-Erhard-Straße bildet“, lautete die Antwort von Stufano auf die Frage, warum die Verkehrsleitung für die Anlieferung geändert worden sei - was wohl nicht bei allen Bürgern gut ankomme. Zudem habe der Bau einer Rampe zu den Abladestellen die Verweildauer verkürzt, so der Abfall-Experte des BSO, weil die Anlieferer nicht mehr rangieren müssen und die Abfälle bei einem kurzen Stopp von oben in die bereitstehenden Container werfen können. Die großen Aufstellflächen auf dem Gelände selbst verhindern demnach zusätzliche Rückstaus auf die Straße.

Eine elektronische Anzeige gebe Auskunft über die voraussichtliche Wartezeit. Wer es ganz eilig habe, könne auf der BSO-Homepage prüfen, wie viel Betrieb gerade herrscht und wie lange man warten muss. „Jeder Bürger darf pro Tag einen Kubikmeter Müll anliefern“, erläuterte Nicola Frommknecht. „Das ist in etwa die Menge, die in einen Kofferraum passt.“