Feinster Jazz in der Altstadt

Festival am Pfingstmontag

Oberursel - Das Musik-Festival „Jazz meets Mühle“ steht an. Es ist in den Deutschen Mühlentag integriert. Das kündigt der Kultur- und Sportförderverein Oberursel (KSfO) an. Mehrere historische Mühlenstandorte sowie der Garten des historischen Gasthauses „Zum Schwanen“ (Hollerberg 7) öffnen am Pfingstmontag (29. Mai) jeweils von 11 bis 17 Uhr. Sie laden zu Open-Air-Jazz, ausgesuchten Speisen und Getränken sowie vielen Infos über das Mühlenzeitalter ein. Auch der Rathaus- und der Marktplatz sind einbezogen. Der Kulturkreis Oberursel ist mit von der Partie. Beide Veranstalter kooperieren im Hof der Hospitalkirche (Korfplatz). Das „Fehlgriff Orchester“ des Vereins „Kunstgriff“ legt dort um 11 Uhr los (Big-Band-Sound). Ab 14 Uhr folgen Klezmer-Klänge mit Roman Kuperschmidt. Die weiteren Standorte des Jazz-Festivals, bei dem 15 teils namhafte Gruppen zu Gast sind, sind die Schuckardtsmühle (Altkönigstraße 53), die Kürtellsmühle (Altkönigstraße 43), die Herrenmühle (An der Herrenmühle 7-9) und das Restaurant „Ratskeller“ (Marktplatz 1). Künstlerischer Leiter ist Wolfgang Zöll, ein sehr guter Jazz-Musiker und der Garant für eine treffliche Auswahl an stilistischer Vielfalt. red