Fairer Handel steht im Fokus

Teilen

Bunt und einladend: Beim Herbsttreiben zeigt sich die Jahreszeit von ihrer schönsten und abwechslungsreichsten Seite. privat © 2023

Herbsttreiben mit großem Bühnenprogramm / Handwerkermarkt auf Epinayplatz

Oberursel - Der Herbst naht. Und damit die Zeit für das von Fokus O. organisierte Herbsttreiben, das von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September, auf verschiedenen Plätzen einiges zu bieten hat. Das Motto: „Oberursel entdecken - Tradition und Naturerlebnis“. Offiziell eröffnet wird es am Samstag um 11.45 Uhr auf der Bühne des Rathausplatzes von Bürgermeisterin Antje Runge (SPD), Claudia Kaczinski, Vorsitzende von Fokus O., und Brunnenkönigin Felicitas I.

Bereits um 11 Uhr am Samstag beginnt dort ein Gottesdienst, der die Bedeutung fairen Handels und Handelns reflektiert. Dem folgen zahlreiche Gesprächsrunden, unter anderem mit dem Wirtschaftspublizisten Wolfgang Kessler, Autor des Buches „Das Ende des billigen Wohlstands“, und zahlreichen Vertretern aus Handel, Bildung und Fairtrade. Neben der Fairtrade-Bühne gibt es einen Infostand zu Fairtrade. Vom 15. bis 29. September läuft auch die Faire Woche zum Thema „Klimagerechtigkeit“.

Bereits am Freitagabend bietet auf dem Rathausplatz White Room Classic-Rock der 60er bis 90er Jahre. Am Samstagabend kommt Depeche Reload, die bereits einmal als Hessens beste Tribute-Band ausgezeichnet wurden, berichtet Fokus O. in einer Pressemitteilung. Weitere Höhepunkte auf dem Rathausplatz sind der Auftritt des Blasorchesters „Atemzug“ der Musikschule Oberursel (Freitag, 18 Uhr) sowie am Sonntag von 11 Uhr an ein Frühschoppen mit dem Blasorchester MGO der Musikschule Oberursel. Es folgen am Sonntag noch Auftritte des Männerchors Oberursel (14 Uhr), eine Tanzshow der Taunustanzschule (15 Uhr), bei der Kinder mittanzen können, Aufführungen von Hip-Hop-Gruppen der TSGO (16.30 Uhr) sowie traditioneller koreanischer Tänze (17.30 Uhr). Um 17 Uhr steht zudem eine Hundetrick-Show auf dem Programm.

Rund um die Fairtrade-Bühne auf dem Rathausplatz trifft Bier auf Wein. Bier und Äppler kommen direkt aus dem Fass, der Wein stammt aus Rheinhessen. Klar, dass es auch Verschiedenstes zu essen gibt.

BUSUMLEITUNGEN Aufgrund umfangreicher Auf- und Abbauarbeiten kommt es zu diversen Busumleitungen und Haltestellenverlegungen. Die Haltepunkte Holzweg , Eppsteiner Straße, Marktplatz und Am Rahmtor werden bereits von heute an, Betriebsbeginn, bis einschließlich Montag, 18. September, Betriebsende, nicht angefahren. Die Linien 41 und 45 werden über die Füllerstraße umgeleitet. Für die Haltestellen Richtung Bahnhof befindet sich Ersatz in Füllerstraße/Schule Mitte und Adenauerallee. In Richtung Oberstedten können die Ersatzhaltestellen Oberhöchstadter Straße/Rathaus und Altkönigstraße/Altenheim genutzt werden. red

14 Betriebe stellen sich vor

Handwerk pur ist wie in vorangegangenen Jahren beim Handwerkermarkt auf dem Epinayplatz zu entdecken. 14 Betriebe stellen sich und ihre Gewerke vor, dazu gehören Holzbau und Elektro, Metallverarbeitung und Sanitär, Fliesen und Dächer, Gartenbau und Schädlingsbekämpfung.

Auch junge Menschen, die einen Handwerksberuf in Erwägung ziehen, können hier Einblicke gewinnen. Neben modernster Technik, zum Beispiel beim Thema Heizen, wird auch die Tradition des Handwerks gezeigt. Es gibt vieles zum Ausprobieren und Anschauen, beispielsweise Live-Schmieden und ein Kakerlakenrennen. Geplant ist auch ein Lastenradrennen, die Qualifikation beginnt am Samstag um 13 Uhr, Finale und Siegerehrung sind am Sonntag um 14 Uhr, beides auf dem Epinayplatz.

Am Samstagabend wird es etwas lauter bei den Handwerkern, vor allem im Zelt. Denn dann kommt die Newcomer-Band Secret Basement - vier Orscheler Jungs, die erst 2022 zusammenfanden und Hits aus Rock, Pop, Funk sowie Neuer Deutscher Welle covern. Wer vom Epinayplatz zum Marktplatz schlendert, kann sich die Ausstellung landwirtschaftlicher Geräte ansehen. Im Hessendorf gibt es einiges zu probieren, und das „Stöffche“ fließt von Freitagabend an reichlich auf dem Marktplatz. Angeboten wird wieder das Orscheler Festeis, produziert von der Eismanufaktur Mimonchy gemeinsam mit der Kelterei Steden und der Apfelweinagentur Döringer. Verkauft wird das vegane Apfelweineis für die Erwachsenen und Apfelsafteis für die Kinder auf dem Marktplatz. Die Geschäfte haben zum Herbsttreiben am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Viele Geschäfte locken an diesem Wochenende mit besonderen Angeboten und Rabatten. Auf dem Korfplatz zwischen der Hospitalkirche und dem städtischen Seniorentreff beteiligt sich das neue Kulturcafé Windrose erstmalig mit orientalischen Speisen seiner internationalen Kochgruppe. red