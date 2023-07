Epinayplatz wird umgestaltet

Pergola, Pflanzkübel und insektenfreundliche Gewächse sind vorgesehen

Oberursel - Die Stadtverordnetenversammlung hat die Umgestaltung des Epinayplatzes im Rahmen des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“ des Landes Hessen beschlossen. Gerechnet wird mit 147 000 Euro, gedeckt durch Mittel des Landes. Die Stadtverordneten fassten den Beschluss einstimmig (bei Enthaltung der Klimaliste). Er soll auf der Grundlage der Planungs- und Prüfungsergebnisse sowie auf der Basis der Beratungen in den Fraktionen und im Arbeitskreis „Gestaltungskonzept City“ noch 2023 umgesetzt werden.

Geplant ist eine begrünte, aber blickdurchlässige Pergola vor dem Tegut-Markt, und zwar als Kommunikationspunkt mit multifunktional nutzbarer Möblierung. Zwischen dem Holzweg und der Pyramide sollen Pflanzkübel aufgestellt werden, die bei größeren Veranstaltungen vorübergehend versetzt werden können. Vorgesehen ist ferner eine Aufwertung der Bepflanzung des Platzes mit vogel- und insektenfreundlichen Gewächsen. Damit soll die biologische Vielfalt in der Innenstadt unterstützt werden, erklärte Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) bei der Vorstellung der Pläne.

Die Kugelahorne, die dort, wo sie stehen, entfernt werden müssen, sollen nach Möglichkeit umgepflanzt werden. Um die Vitalität der Bäume zu ermitteln, sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Zudem ist eine Umgestaltung des Europabrunnens geplant. Es ist daran gedacht, das Becken mit Substrat zu füllen und mit Pflanzen analog der Pflanzbeete im südlichen Platzbereich auszustatten. Die Pflanzen können dann mit den bestehenden Brunnendüsen bewässert werden. Innerhalb des Beetes ist ein Standbrunnen vorgesehen, allerdings ohne Trinkwasseranschluss. Die Arbeiten zur Umgestaltung sollen unmittelbar nach dem „Herbsttreiben“ beginnen und spätestens Ende Oktober abgeschlossen sein.

Einstimmig beschlossen die Stadtverordneten auch die schnellstmögliche Entwicklung des „Grünen Wegs“ als „Umsetzungs- und Anwendungsbeispiel des Freiraum- und Platzgestaltungskonzeptes“ in den sogenannten „Pocket Parks“ - also dem „Hospitalkirchplatz“ und dem Platz Schlenker-/Strackgasse. Damit war es mit der Einmütigkeit vorbei. Zum Dreh- und Angelpunkt der teils sehr emotional geführten Debatte wurde der „Berlebachplatz“ hinterm Rathaus. Der wird schon seit Langem und wohl auch noch für länger als Lager für eine private Baumaßnahme, die sich immer wieder verzögert, kostenpflichtig genutzt. Bislang wurden dem Bauherrn Gebühren von knapp 69 000 Euro berechnet.

Das Problem, das sich daraus für OBG, AfD und Klimaliste ergab: Im Rahmen der Bürgerbeteiligung, die Bedingung für das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ ist, müssen Gestaltungsmaßnahmen, die mit Landesmitteln finanziert werden sollen, priorisiert werden. Epinay- und Berlebachplatz kamen dabei auf exakt dieselbe Stimmenzahl von 68. Die Wahl ist dann auf den Epinayplatz gefallen, weil die Sperrung des Berlebachplatzes andauert und dessen von der OBG als sehr sinnvoll eingeschätzter Verschönerungsbedarf zu erfüllen in diesem Jahr wohl nicht mehr möglich ist. Die Bürgermeisterin sagte dazu, die Stadt werde versuchen, für die Umgestaltung des Platzes andere Fördertöpfe anzuzapfen, damit die Ideen aus der Bürgerbeteiligung später umgesetzt und finanziert werden können.

Marion Unger (OBG) kritisierte mehrere geplante Maßnahmen bei der Umsetzung des „Grünen Wegs“ als kontraproduktiv; sie sah die Priorisierung der beiden Plätze zuungunsten des Berlebachplatzes als falsch an. Den Platz könne man auf keinen Fall so lassen, wie er - abgesehen vom Ist-Zustand als Baulager - sei. Immer wieder werde er bei der Parkplatzsuche angefahren, wobei die Autofahrer dann doch meistens entnervt die Tiefgarage ansteuerten, wo sie ja auch hingehörten. Der Platz sei wenig einladend. Auch Claudia von Eisenhart Rothe (Klimaliste) äußerte eine Präferenz für den Berlebachplatz. Die Klimaliste, so Thomas Poppitz (CDU), solle nicht so tun, als sei der Berlebachplatz das einzige schattige Plätzchen in Oberursel. Wenn von Eisenhart Rothe kritisiere, dass die Fördermittel am Epinayplatz „verdampften“, so sei das falsch, erklärte Michael Reuter (CDU). Zum Beschluss gehöre es ja auch, dass die Umgestaltung des Berlebachplatzes aufgeschoben, nicht aufgehoben werde,