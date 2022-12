Entscheidung zum Haushalt

Donnerstag tagt Stadtparlament

Oberursel - Das Stadtparlament tagt am Donnerstag, 15. Dezember, ab 19.30 Uhr öffentlich im großen Saal der Stadthalle. Auf der Tagesordnung steht vor allem der Haushalt 2023 und das Investitionsprogramm. Unter anderem aber auch die Zukunft der Stadtbücherei, die Finanzierung des Gefahrenabwehrzentrums (GAZ), die Teilnahme am bundesweiten Programm „Qualität vor Ort“, Oberursel als „sicherer Hafen“, die Schaffung einer Tagespflegeeinrichtung, die Aufwertung des Stadtgrüns und Verhinderung von Schottergärten. Außerdem beschäftigen sich die Stadtverordneten mit dem Wirtschaftsplan 2023 für den städtischen Eigenbetrieb Bau & Service (BSO), dem barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, der Führung des Leerstandkatasters mittels Automatisiertem Leerstandskataster, Standflächen für Wohnmobile und Wohnwagen an der Bleiche sowie Gewerbegebieten. Die Sitzung wird online übertragen. Der Link findet sich am Donnerstag auf www.oberursel.de. jo