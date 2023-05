Endlich neues Gerätehaus

Feuerwehr Weißkirchen hat lange warten müssen / 50 Jahre Jugendwehr

Oberursel - Lange hat Weißkirchen auf diesen Tag gewartet. Und dann ging doch alles ganz schnell. Mit dem neuen Löschfahrzeug und dem frisch sanierten Feuerwehrhaus im Hintergrund überreichten Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) und Erster Stadtrat Christof Fink (Grüne) Wehrführer Andreas Henzler am Sonntag einen besonderen Schlüsselbund. Damit wird die Freiwillige Feuerwehr ein neues Kapitel in ihrer Geschichte aufschließen können.

Geduldig hat die Ortsteilwehr auf das sanierte Gebäude warten müssen, das nun endlich den Anforderungen an eine zeitgemäße Arbeit gerecht wird und zum „Tag der offenen Tür“ eingeweiht wurde. Diesbezüglich lässt sich mit den Worten der Rathauschefin sagen: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Das neue Domizil der Brandschützer bedeute erhebliche Erleichterungen für die Einsatzkräfte, betonte Runge. In erster Linie sei da die Optimierung der Alarmwege zu nennen, was ein Plus an Sicherheit und Gesundheit für die Wehr bedeutet.

Darüber hinaus fungiere das Haus als kultureller und gesellschaftlicher Treff am Ort, so Runge weiter. Auch andere Vereine könnten die Räume nutzen. Insofern sei das frisch sanierte Gebäude zum einen als Gewinn für die Wehr anzusehen und zum anderen für das große ehrenamtliche Engagement in Weißkirchen. Es war überall an diesem besonderen „Tag der offenen Tür“ zu spüren: Die Weißkirchener stehen hinter ihrer Wehr und wissen ihre Leistung zu schätzen. Zahlreiche Besucher nahmen das frisch sanierte Gebäude in Augenschein.

Im Rahmen der Sanierung sind auch zwei neue Räume für die Jugendarbeit entstanden. Gerade im Bereich der Jugendarbeit liegt die Latte besonders hoch: Nicht ohne Grund stellt die Weißkirchener Wehr den Stadtjugendwart seit drei Jahrzehnten. Das spricht für die wertvolle Nachwuchsarbeit, die hier geleistet wird und die es auch weiter zu fördern gilt. Es war auch ein Miteinander der verschiedenen Generationen an diesem besonderen Tag, an dem die Jugendwehr ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Wie wichtig die Nachwuchsarbeit sei, das lasse sich laut dem Ersten Kreisbeigeordneten Torsten Schorr auch noch an einem anderen Beispiel verdeutlichen. Da saß mit Norbert Kinkel der Großvater als Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung und ehemals Weißkirchener Jugendwart auf der einen Seite. Nicht weit entfernt von ihm stand Enkel Tim Kinkel, der heute dieses Amt ausfüllt. Eigentlich hatte es bereits in den 60er-Jahren schon eine inoffizielle Jugendwehr gegeben. Doch als 1973, während eines Feuers, ein 16-Jähriger in den Reihen der Aktiven ausgemacht wurde, beschloss man, endlich die Jugendwehr zu gründen. Die Jugendwehr sucht stets Verstärkung. Wer schnuppern möchte, ist donnerstags, 18 Uhr, im Feuerwehrhaus willkommen. ele