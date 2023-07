Eine Stadt rückt zusammen

Auch in Oberursel haben Menschen aus Homeoffice, Lockdown und Kontaktbeschränkungen nie mehr richtig ins Leben und die Normalität zurückgefunden. Sie soll das Projekt erreichen. dpa © Sebastian Gollnow/dpa

Neue Kampagne soll Menschen aus ihrer postpandemischen Isolation holen

Oberursel - Fast drei Jahre Pandemie, Lockdowns mit Kontaktbeschränkungen, Isolation, dann Krieg in der Ukraine, explodierende Energie- und Lebensmittelpreise, Inflation und nicht zuletzt die unübersehbaren und nicht mehr zu leugnenden Veränderungen des Klimas: Viele Gründe für Sorgen, Zukunfts- und Existenzängste: Auch in Oberursel gibt es Menschen, die nach der Pandemie nicht wieder in die Normalität zurückgefunden haben, sich im Privaten isolieren, sich unter diffusem Druck wähnen, ausgeschlossen sind, oder sich so fühlen. „Neben finanziellen Auswirkungen zeigen sich besonders im sozialen Bereich Ängste und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und möchten“, sagt Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) gestern bei der Vorstellung der neuen Kampagne „Oberursel rückt zusammen“.

Es ist eine Kampagne der Stadt mit vielen Kooperationspartnern, um solche Menschen mit verschiedenen Veranstaltungsformaten niedrigschwellig anzusprechen, sie aus Kontaktlosigkeit, Einsamkeit und Ohnmacht zu holen. „Gerade ältere Menschen mit diffusen Ängsten sprechen mich immer wieder an“, berichtet die Rathauschefin. Die Idee zu der Kampagne sei beim Ökumenischen Stadtgespräch mit den Kirchengemeinden im vergangenen Herbst entstanden. Damals noch unter dem Druck, angesichts der Energiekosten durch den Winter kommen zu müssen. Es sei eigentlich um die Frage gegangen, ob man Wärmestuben einrichten müsse. Das habe man dann ins Positive gewandelt: „Zusammenrücken und damit Wärme und Geborgenheit zu schaffen.“

„Die Idee hat mich sofort überzeugt. Zusammenrücken ist derzeit ein großes Bedürfnis in der Stadtgesellschaft. Dem wollen wir durch Gemeinschaft und Zusammenhalt mit konkreten Angeboten entsprechen und wir haben die Initiative der Kirchen aufgegriffen“, so Runge.

Die Stadt will nun mit Kooperationspartnern mit einem vielfältigen Angebot aus der Kampagne allen Bürgern und Bürgerinnen zur Seite stehen und sie unterstützen. Seit März gibt es eine Steuerungsgruppe für das Projekt, der Ingo Schütz, Pfarrer der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde in Bommersheim, und Susanne Degen für die katholische Pfarrei St. Ursula sowie der Vorsitzende des Vereinsrings, Ludwig Reuscher, angehören. Für die Stadt wird das Projekt begleitet von der Referentin für Bürgerbeteiligung, Anna Latsch, die bis Ende Juli noch von Anne Berger-Prenzel unterstützt wird. „Mittlerweile sind zahlreiche Kooperationspartner dabei, die die Auftakterklärung mitunterzeichnet haben und Angebote in das Projekt einbringen, wie zum Beispiel die Alte Wache Oberstedten, die Klinik Hohemark, der Verein Interaktiv, das Kulturcafé Windrose oder der Gemeinschaftsgarten Bommersheim“, erklärt Ingo Schütz. Er nennt beispielhaft die Kinoabende in der Kreuzkirche. „Offen für alle Generationen, Schichten, Ethnien, Geschlechter, Kulturen. Man kommt alleine oder mit Freunden und geht mit neuen Freunden“, berichtet der Pfarrer. Auch städtische Einrichtungen wie der Seniorentreff machen mit, die Ahmadiyya-Gemeinde und die Alevitische Gemeinde haben bereits Interesse bekundet.

Wichtig sei, dass Veranstaltungen nicht neu erfunden werden müssen, sondern es sie bereits gibt: Wenn eine Veranstaltung Begegnung und Austausch ermöglicht und sich der Veranstalter mit der Zielsetzung der Kampagne identifiziert, kann sie unter dem Motto des Projekts stattfinden. So sind alle Kooperationspartner zudem vernetzt.

Susanne Degen: „Es gibt viele gute Angebote in Oberursel und wir möchten sie sichtbar machen.“ Manches ist einmalig oder jährlich, Anderes ist wiederkehrend wie „Salsa!Kaffee!Kuchen“ im Kulturcafé Windrose oder das Café Herzenswärme. Es sollen gerade Menschen mit Hemmschwellen erreicht werden: „Och, das ist von der katholischen Kirche, das ist nur für Katholiken. Und ich kenn’ da doch niemanden ...“ Mitnichten! Alles ist offen und kostenfrei für jede und jeden. „Wichtig ist uns bei den Veranstaltungen, dass es einen Gastgeber geben muss - jemand muss sich für die Gäste verantwortlich fühlen und Austausch und Begegnung ermöglichen“, hält Reuscher fest. So bietet etwa der Verein „interaktiv - Generationen füreinander“ Spaziergänge oder Liedernachmittage an. Alle Interessierten sind eingeladen, mitzumachen, Ideen und Veranstaltungen einzubringen und zu besuchen. Mehr auf www.oberursel.de/oberursel-rueckt-zusammen, unter Telefon 0 61 71/ 50 21 52 oder E-Mail an buergerbeteiligung@oberursel.de.