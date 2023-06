Ein Wärmeplan für die Stadt

Bauausschuss beauftragt den Magistrat, mit Erhebung zu beginnen

Oberursel - Der Magistrat wird in Zuständigkeit der Stadtwerke einen „kommunalen Wärmeplan“ erstellen. Ein entsprechender Auftrag erging vom Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss (BUKA). Der hatte mit breiter Mehrheit gegen die Stimme des AfD-Vertreters einen gemeinsamen Antrag von CDU und Grünen beschlossen, den Plan „zeitnah, mindestens aber noch in diesem Jahr“ auf den Weg zu bringen.

Ziel sei es, den kommunalen Wärmeplan künftig in die Bauleit- und Flächennutzungsplanung zu integrieren. Die Stadt soll dazu alle Möglichkeiten der Bezuschussung durch das Land ausschöpfen, um möglichst Kostenneutralität zu erreichen. Alternativ könne auch versucht werden, an Fördergelder des Bundes zu kommen. Ab 2024 seien Städte über 20 000 Einwohner ohnehin gezwungen, kommunale Wärmepläne aufzustellen. Für das Klimaschutzziel könne daher auch schon vorher angefangen werden, so die Begründung. Der Wärmeplan muss Erhebungen zum gegenwärtigen und künftigen Wärmebedarf sowie zum Ausbau Erneuerbarer Energien enthalten. Sollten die Zuschüsse nicht ausreichen, müsse mit Haushaltsmitteln nachgebessert werden. Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) freute sich über den Antrag, da er die Bemühungen der Stadt, die Bürger beim Energiesparen zu unterstützen, voranbringen könne. Viele Bürger seien derzeit zu sehr irritiert und wüssten nicht, was auf sie zukomme. Der Beschluss versetze den Magistrat in die Lage, „jetzt gleich loszulegen“, sagte Runge, die mit ersten Ergebnissen schon in einem halben Jahr rechnet. Natürlich werde man die verfügbaren Landeszuschüsse von jeweils 21 000 Euro in den nächsten drei Jahren abrufen. Danach müsse mit geringeren Zahlungen gerechnet werden. Das reiche bei geschätzten Kosten von 80 000 Euro zwar nicht ganz aus, vom Hessischen Städtetag, in dem sie die Stadt Oberursel vertrete, wisse sie aber, dass man sich dort um eine Erhöhung der Zuschüsse bemühe.

Zustimmung kam von der SPD. Wolfgang Burchard lobte das Vorgehen der Stadt. Andreas Bernhard (OBG) sagte, seine Fraktion wäre auch sehr gerne dabei, könne dem Antrag in der Form aber trotzdem nicht zustimmen. In der Schließung einer nicht näher bezifferten Finanzierungslücke durch einen pauschalen Griff in die Stadtkasse sieht Bernhard das Risiko einer „Luftnummer“, die man sich nicht leisten könne. Der Änderungsvorschlag der OBG, wonach die Stadt den beschlusspflichtigen Gremien vor der Vergabe des Auftrags Deckungsvorschläge vorzulegen hat, fand schließlich Zustimmung bei allen Fraktionen außer der AfD. Deren Vertreter Paul Beuter hat es sich nicht erschlossen, warum etwas beschlossen werden müsse, was von 2024 an ohnehin Pflicht sei. Der Klimaschutzbeauftragte Jens Gessner hielt ihm entgegen, dass es die Bestimmung, wonach Kommunen Wärmepläne aufstellen müssen, für 2024 zwar geplant, aber noch nicht beschlossen sei. Dem freiwillig schon 2023 zuvorzukommen, sei angesichts der großen Aufgabe absolut sinnvoll. Wenn es dann 2024 offiziell werde, hätten Bürger, die sich hinter dem Wärmeplan versammeln müssen, bereits wichtige Anhaltspunkte.