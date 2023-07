Dort sein, wo Familien sind

Teilen

Elke Peglow, Johanna Beckermann-Gab und Praktikantin Jill Heuer (v.l.) mit der Urkunde des Bistums und Doppelpunkt-Logo. ksp © KSP

Pfarrei St. Ursula geht mit Zentrum „Doppelpunkt“ neue Wege und ist bereits vom Bistum Limburg zertifiziert

Oberursel - Familien und ihre Bedürfnisse haben uns schon immer am Herzen gelegen“, sagt Elke Peglow, Pastoralreferentin der katholischen Pfarrei St. Ursula. Doch jetzt gibt es in der Gemeinde ein neues Zentrum, in dem sich alles bündelt, was Familien zu Vernetzung und Austausch helfen kann. Der Name der Initiative: „Doppelpunkt“. „Der Name soll für uns jetzt zur neuen Marke werden“, betont Peglow. „Dahinter verbergen sich unsere Angebote, Aktivitäten, aber auch kreative Gottesdienste.“ Insgesamt gehe es darum, Ideen und Engagement für Familien in Oberursel und Steinbach unter einen Hut zu bringen.

St. Ursula hat vor, „Neues mit unseren Netzwerkpartnern, wie der Familienbildung Taunus, oder auch mit Unterstützung der Stadt Oberursel und der Stadt Steinbach, auf den Weg zu bringen und gleichzeitig Bestehendes zu intensivieren“, ergänzt Peglow. Familienpastoral, also alles, was innerhalb der Gemeinde mit Familie zu tun hat, habe schon seit Jahren in St. Ursula hohen Stellenwert. Peglow: „Es gibt unzählige Beispiele für gelungenes Miteinander des Familien-Ausschusses, allen voran unsere sieben Kitas in Oberursel und Steinbach.“

Alles, was rund um Familie angeboten wird, ist nun unter dem „Doppelpunkt“ zusammengefasst. „Damit ist auf den ersten Blick erkennbar, welche Angebote wir für Familien machen“, schildert Johanna Beckermann-Gab, die in der Gemeinde für das Qualitätsmanagement zuständig ist. „Doppelpunkt steht für eine bessere Vernetzung all der vorhandenen Angebote unserer Pfarrei“, berichtet Beckermann-Gab. „Ergänzend kommt dazu, dass wir neue Wege und Kooperationspartner suchen und uns zur Aufgabe machen, den professionellen Blick für Qualität zu schärfen.“

Das Ganze ist eingebettet in das Projekt „Familien im Zentrum“ (FIZ) des Bistums Limburg. Mit „FIZ“ will das Bistum den Blick vom Kind auf die Familie weiten und die vielfältigen Lebensrealitäten von Familien ernst nehmen. „Wir haben uns 2019 dafür beworben, in das Projekt aufgenommen zu werden“, so Peglow. Alles habe einige Zeit gedauert. „Gerade die vergangenen Jahre waren wegen der Pandemie nicht leicht.“, Peglow und ihr Team, zu dem auch die Leiterinnen der drei Kitas der Gemeinde sowie Elternvertreter gehören, haben dank Weiterbildungen gezielt inhaltliche Unterstützung bekommen. „Das alles hat sich für uns sehr gelohnt“, erklärt Peglow. „Wir haben damit die Hürden nehmen können, haben mit ,Doppelpunkt‘ einen Namen und ein Logo für unsere Idee entworfen und gemeinsam mit dem Kinderbüro der Stadt und unseren Kitas eine Bedarfsanalyse erarbeitet.“ Das Ergebnis: Den meisten Eltern ist wichtig, das sie ganz ungezwungen, ohne Anmeldung und ohne Kosten zum Austausch zusammenkommen können. Mit an erster Stelle wurde der Wunsch nach einem regelmäßigen Treffpunkt genannt. „Eine Idee, die wir deshalb auf alle Fälle aufgreifen wollen, ist die Einrichtung eines Familiencafés“, sagt die Pastoralreferentin.

Für ihre Ausdauer und dem Willen, neue Projekte anzustoßen, erntet die Initiative den ersten Lohn: Sie ist bereits vom Bistum zertifiziert. Peglow. „Wir freuen uns alle sehr und nehmen es als Ansporn, genau zu hören und zu sehen, was Familien in Oberursel und Steinbach brauchen, um gemeinsam mit vielen anderen dazu beizutragen, dass Familien sich hier wohlfühlen.“

„Doppelpunkt“-Aktivitäten konzentrieren sich nicht auf einen bestimmten Standort. „Wir sind mobil und nutzen je nach Bedarf verfügbare Räume und Plätze in den Kirchorten von St. Ursula sowie in unseren Kindertagesstätten.“ Zur Philosophie von „Doppelpunkt“ gehört: „Wir kommen überall dorthin, wo Familien sind.“ Wer sich dafür interessiert, kann nach dem „Doppelpunkt“-Logo Ausschau halten.