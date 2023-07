Doppelschicht fürs Parlament

Diese Woche zwei Sitzungen

Oberursel - Die städtischen Gremien tagen dieser Tage in einem dichten Takt. Manche Ortsbeiratssitzungen fanden parallel statt. Gestern, 17. Juli, folgte noch das Stadtteilgremium in Stierstadt. Alle anderen Ortsbeiräte Bommersheim, Weißkirchen, Oberstedten, Oberursel-Nord und -Mitte haben ihre letzten Sitzungen vor der politischen Sommerpause bereits hinter sich.

Für die Stadtverordneten steht in dieser Woche eine Doppelschicht an. Denn die ehrenamtlich tätigen Feierabendpolitiker haben so viele Tagesordnungspunkte und Themen abzuarbeiten, dass sie gleich an zwei Abenden tagen müssen. Die kommenden beiden Stadtverordnetenversammlungen am Mittwoch, 19. Juli, und Donnerstag, 20. Juli, beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Rathaus, Rathausplatz. Zuhörer sind im „Großen Sitzungssaal“ zugelassen. Wer nicht vorbeikommen kann oder möchte, kann sich von daheim oder unterwegs aus über das Internet zuschalten. „Beide Stadtverordnetenversammlungen werden wieder im Livestream übertragen“, kündigt die Verwaltung an.

Hierzu wird auf der städtischen Homepage www.oberursel. de an beiden Tagen ein entsprechender Link zum Livestream eingerichtet. ask