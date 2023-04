Die Wege des Wassers erkunden

Teilen

Stadtwerke bieten Wanderungen an

Oberursel - Die Stadtwerke bieten im Mai allen Interessierten wieder „Wasserwanderungen“ an, teilen sie mit. Interessierte können mit Experten den Weg des Oberurseler Wassers von der Gewinnung über die Aufbereitung bis zur Verteilung erkunden. Der Weg führt über verschiedene Stationen, wo Wissenswertes rund um das Trinkwasser erklärt wird. Die zwei etwa zweistündigen Gratis-Wasserwanderungen finden am Freitag, 12. Mai, 15 bis 17 Uhr, und am Samstag, 13. Mai, 10 bis 12 Uhr, statt.

Es wird anschaulich erklärt, welche Arbeitsschritte erforderlich sind, bis das sogenannte Rohwasser als hochwertiges Trinkwasser aus der Leitung kommt. Frisches Trinkwasser aus der Leitung ist für viele ebenso selbstverständlich wie der Strom aus der Steckdose, ein warmes Zuhause oder der Öffentliche Personennahverkehr. Als Teil der Daseinsvorsorge erbringen die Stadtwerke unter anderem die Trinkwasserversorgung. Die beiden Wasserwanderungen starten jeweils am Parkplatz des Taunus-Informationszentrums (TIZ). Von dort laufen die Teilnehmer die rund vier Kilometer zur Wasseraufbereitungsanlage (WA) Hohemark. Die Wanderung führt vorbei am Pumpwerk und einer alten Schürfung. Nach Besichtigung der WA Hohemark und des benachbarten Hochbehälters geht es zu Fuß wieder zurück zum Parkplatz des TIZ, wo die Wasserwanderungen nach circa zwei Stunden enden.

Die Teilnahme an den Wasserwanderungen ist kostenlos. Um eine Anmeldung per Telefon unter 0 61 71 / 50 91 34 vormittags oder per E-Mail an marketing@stadtwerke-oberursel.de wird gebeten. Weitere Informationen zu den Wasserwanderungen finden sich auf www.stadtwerke-oberursel.de/wasserwanderungen. Anmeldeschluss ist der 8. Mai. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 Personen pro Wanderung begrenzt. jo