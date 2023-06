Die Rolle der Medien

FR-Autor beim Friedensbündnis

Oberursel - Das Oberurseler Friedensbündnis setzt die Vortrags- und Diskussionsreihe „Oberurseler Friedensgespräche“ mit dem langjährigen Redakteur der „Frankfurter Rundschau“, Stephan Hebel, am Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr im Kulturcafe Windrose fort. Er thematisiert „Die Rolle der (un)abhängigen öffentlichen Medien für Demokratie und Diskurs - nicht nur, aber auch in Zeiten des Krieges“. Hebel geht etwa der Frage nach, welche Rolle die Medien im Kampf um die Meinungsbildung spielen. Und wie unabhängig die Medien gegenüber mächtigen Interessen sind, nicht nur in Kriegszeiten. Er hat sich in Artikeln, Vorträgen und Büchern unter anderem mit der Frage nach der Unabhängigkeit der Medien auseinandergesetzt. Er wird eine kritische Einschätzung geben, die sich weder pauschalen „Lügenpresse“-Rufen anschließt, noch den Journalismus in seiner jetzigen Form rundum verteidigt. Er wird versuchen, in differenzierter Form den Strukturen und Mechanismen nachzugehen, die zu problematischen Ungleichgewichten in der Berichterstattung führen. Und er wird fragen, ob die privatwirtschaftliche Organisationsform vor allem der Zeitungen geeignet ist, den unabhängigen öffentlichen Diskurs zu gewährleisten. Nach dem Vortrag wird Hebel Fragen beantworten. Einritt frei, Spenden willkommen. jo