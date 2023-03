Die Kraft der Sonne nutzen

Stadt und Klimainitiative laden zur vierten Solarparty nach Oberstedten ein

Oberursel - Für Samstag, den 25. März, sind von 14 bis 16.30 Uhr alle Interessierten zur vierten „Solarparty“ nach Oberstedten eingeladen. Bei dieser besonderen Party dreht sich alles um das Thema „Solar“. Die gemeinsame Veranstaltung der Stadt Oberursel und des Verein Lokale Oberurseler Klimainitiative (LOK) gibt in Impulsvorträgen Informationen zur Funktionsweise, Wirtschaftlichkeit und zu weiteren Aspekten rund um eine Solaranlage. Eine Oberurseler Familie präsentiert ihre installierte Photovoltaikanlage und die eigene Herangehensweise.

Anschließend stehen Expertinnen und Experten der LOK und Mitarbeitende der Stadtverwaltung beim lockeren Austausch mit Getränken für Auskünfte zur Verfügung. „Ich freue mich, dass wir dieses Erfolgsformat gemeinsam mit der LOK fortsetzen, denn die Energiewende kann man nur gemeinsam schaffen. Mit Solarpartys machen wir den Klimaschutz dank Bürgerbeteiligung in der eigenen Nachbarschaft erlebbar“, erklärt Bürgermeisterin Antje Runge (SPD) in der Ankündigung. Die Partys seien der beste Weg, sich aus erster Hand über die Möglichkeiten im Privaten zu informieren und ein Bild von einer PV-Anlage zu machen. Die Adresse der Veranstaltung wird nach der Anmeldung beim Klimaschutzbeauftragten Georg Hiltl per E-Mail an klimaschutz@oberursel.de mitgeteilt. Anmeldeschluss ist der 22. März. Mehr Informationen auf www.oberursel.de/ wattbewerb. jo