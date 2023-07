Demo mit Diskussion

„Fridays“ kündigen Aktionstag an

Oberursel - Der Hochtaunus-Zweig der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ initiiert einen Aktionstag, den sie mit Blick auf die Landtagswahl am 8. Oktober ausrichtet. Sie kombiniert eine Demonstration mit einer Podiumsdiskussion.

Ort des Geschehens ist am Freitag kommender Woche, 21. Juli, Oberursel, wie die Gruppe mitteilt. „Die Demonstration wird um 11.30 Uhr am Bahnhof Oberursel starten und anschließend etwa eine Stunde lang durch die Oberurseler Innenstadt führen“, heißt es in der Ankündigung.

Die Demo werde am Rathausplatz enden, wo auch die Podiumsdiskussion um 13 Uhr beginnen wird. Daran nehmen mehrere Direktkandidaten des Wahlkreises 24 (Oberursel, Steinbach, Glashütten, Kronberg, Königstein, Schmitten und Weilrod) teil: Sebastian Imhof (SPD), Sebastian Sommer (CDU), Patricia Peveling (Grüne) und Paul Laslop (Linke). FDP-Kreisvorsitzender Philipp Herbold soll anstelle seines Parteikollegen Stefan Naas, Direktkandidat im Wahlkreis 24, erscheinen.

Ziel des Aktionstags ist es nach Angaben der Veranstalter, „den Anwesenden einen Überblick über die klimapolitischen Positionen der Parteien mit Blick auf die Landtagswahlen zu geben“, heißt es weiter.

In einer Pressemeldung zitiert „Fridays for Future“ eine Oberurselerin namens Clara: „Zur Einhaltung der Klimaziele brauchen wir wirksamen Klimaschutz auf allen Ebenen. Auch auf Landesebene steht die Politik also in der Verantwortung, mehr fürs Klima und unsere Zukunft zu tun.“ jo